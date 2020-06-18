Киев, 18 июня, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Печерский суд Киева отложил избрание меры пресечения экс-президенту страны Петру Порошенко на 1 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Соответствующее решение было оглашено сегодня, 18 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства.

В свою очередь, защита Порошенко выразила недовольство принятым решением и просила перенести рассмотрение избрания меры пресечения в другой суд.

Напомним, что речь идет о деле, в рамках которого Порошенко подозревают в том, что в 2018 году в качестве президента путем издания «явно преступного приказа» склонил председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий. Всего же экс-президент и действующий глава Рады фигурирует более чем в 20 делах.