Санкт-Петербург, 18 июня, 2020, 17:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге зафиксирован второй температурный рекорд с начала лета. 18 июня 2020 года стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний Петербург

В четверг, 18 июня, в Петербурге был перекрыт абсолютный максиму дня.

«Температура воздуха достигла значения +32,1 градуса. Предыдущий рекорд составлял +31,3 градус и был зафиксирован 115 лет назад», — отметили в управлении.

На 17:40 мск температура воздуха в Петербурге составляет +31,5 градуса. Итоговое значение температуры воздуха сегодняшнего дня будет известно в девять часов вечера.

Напомним, что первый летний рекорд по температуре воздуха был установлен накануне, 17 июня. температура воздуха повысилась до +27,5°С, тем самым перекрыв абсолютный максимум для этого дня (предыдущий рекорд был отмечен в 1905 году и составлял +27,3°С).