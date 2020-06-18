Санкт-Петербург, 18 июня, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи», где в результате «хлопка» газового баллона пострадали трое рабочих. О принятом процессуальном решении 18 июня сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Фото: пресс-служба СК СУ на транспорте СК РФ Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на Адмиралтейских верфях.

Следствием установлено, что 15 июня на строящемся корабле ледокольного типа на территории «Адмиралтейских верфей» в ходе выполнения строительных работ не было обеспечено соблюдение безопасности их проведения.

Из-за этого в помещении тамбура верхней палубы корабля «Иван Папанин» произошло возгорание от неустановленного источника зажигания.

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В результате происшествия пострадали три человека, находившиеся на борту судна. Мужчины получили термические ожоги различной степени тяжести. Двум из них понадобилась госпитализация.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — отметили в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.

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