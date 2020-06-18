Москва, 18 июня, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не согласен с позицией лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который призывает голосовать против поправок к Конституции.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Я не согласен с Геннадием Андреевичем Зюгановым в отношении его оценок, когда он говорит, что коммунисты не могут голосовать за эти поправки, потому что вот в этих поправках должна быть тема Ленина и Мавзолей должен быть открыт», — цитирует Володина издание Gazeta.ru.

Он напомнил, что вопрос о необходимости внесения изменений в Основной закон страны обсуждался в течение почти полутора лет и на уровне фракций.

«Все сошлись во мнении, что надо это делать. Потому что Конституция 1993 года принималась в непростых условиях, и она решала на тот период времени судьбоносные вопросы. Но сейчас уже правильно было бы внести изменения», — рассуждает спикер Госдумы.

В целом же Володин уверен, что КПРФ, призывая голосовать против поправок к Конституции, выступает против социальных стандартов, сильной России, сохранения исторической памяти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 июня 2020 года президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок к Конституции. Среди поправок есть важные и обнадеживающие, отмечается в распространенном заявлении партии. «Но в целом они не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления. Внесённые поправки не делают Россию социальным государством. Не защищают общество от разрушительного воздействия русофобии и антисоветизма. Не обеспечивают национальную безопасность и подлинный суверенитет», — говорится в документе.