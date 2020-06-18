Москва, 18 июня, 2020, 16:50 — ИА Регнум. На сегодняшний день НДФЛ един для всех россиян. Но с богатых граждан уже в 2021 году собираются брать налог на доход физических лиц по-новому — не 13%, а 15%. Эту тему обсуждают давно, но вероятность, что ее начнут реализовывать уже в 2020 году, по мнению экспертов, чрезвычайно мала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Кто же те самые «богатые граждане», которым будут начислять новый налог? Предлагается причислить к этой категории всех тех, у кого величина дохода превышает 160 000 руб. в месяц. Как заявил ИА REGNUM член политсовета Свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко, в странах ЕС такую зарплату, в 2000 евро, получают самые малообеспеченные и неквалифицированные работники. Одновременно президент РФ отнес к категории «среднего класса» россиян, имеющих доход в размере 20 000 руб./месяц.

«Меня возмущает тот факт, что, когда во всем мире в связи со сложной экономической ситуацией гражданам выдают деньги, снижают налоги, Россия снова пошла своим путем непреодолимого желания собирать со всех как можно больше дополнительных налогов. К слову, налог на недвижимость планируется увеличить в 4800 раз, повысив кадастровую стоимость в первую очередь земельных участков», — завил Головченко.

По его словам, для тех, кто рассчитывает, что их неофициальный и реальный доход государство не заметит, стоит напомнить: в России создан единый регистр сведений о населении, куда вносятся все данные о гражданах, включая их расходы: «Если окажется, что официально заработали вы 10 000 рублей в месяц, а потратили 1 000 000 руб., то будьте уверены, что именно на него и насчитают все налоги».

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Напомним, что ранее журнал Forbes со ссылкой на свои источники сообщил, что в правительстве РФ вновь обсуждают возможное повышение ставки НДФЛ для тех, чей доход превышает 2 млн в год. В «Единой России» уже поддержали повышение НДФЛ для обеспеченных россиян.