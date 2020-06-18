Деревня Моглино, Псковская область, 18 июня, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Следователи СКР начали доследственную проверку по факту обнаружения массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны в деревне Моглино Псковской области. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Фото: пресс-служба СК РФ. СК начал проверку по факту обнаружения массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны

Напомним, Псковская область была оккупирована в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 годы. По рассекреченным архивным данным УФСБ России по Псковской области в регионе имеются места массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов.

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Новое захоронение было обнаружено в ходе запланированных работ по поиску и эксгумации останков мирных жителей в рамках проекта «Без срока давности», целью которого является сохранение исторической памяти о жертвах мирного населения. Останки обнаружены 18 июня в братской могиле в районе деревни Моглино под Псковом. На место захоронения выехали следователи регионального управления СКР.

«В ходе осмотра извлечены скелетированные останки двух человек, также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. Непосредственно в могильнике обнаружена и изъята пуля, — отметили в ведомстве. — По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти».

Сотрудниками следственного управления изучаются архивные и научно-исторические данные в части преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения. Согласно историческим данным, с 1941 по 1944 годы в деревне Моглино на месте концентрационного лагеря были казнены оккупантами около 3000 человек, в том числе мирных жителей разного возраста и национальностей.

Поисковые работы по обнаружению мест захоронений в районе деревни Моглино, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего продолжаются.

«По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в СКР.