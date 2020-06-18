Москва, 18 июня, 2020, 16:42 — ИА Регнум. В России больше нет олигархов. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«У нас олигархов в стране не осталось, даже ни одной фамилии не знаю», — сказал Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что белорусская оппозиция спонсируется российскими олигархами, подчеркнул, что таковые в России отсутствуют: «Нам неизвестно о существовании каких-то российских олигархов».