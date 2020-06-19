Москва, 19 июня, 2020, 12:13 — ИА Регнум. 16 июня в соответствие с распоряжением властей Москвы о следующем этапе снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса, открылось большинство столичных музеев и галерей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перед музеем «Гараж»

Правда, жители первопрестольной не бросили все дела и не заполнили все выставочные пространства в одночасье. Это когда все сидели на карантине, стоял вселенский стон как же не хватает поклонникам прекрасного посещений экспозиций, чувства сопричастности с шедеврами мирового искусства или новыми культурными трендами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей «Гараж»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В холле музея установлены приборы для дезинфекции рук

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Летняя терраса при музее кафе открыта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители читают книги

Сегодня руководители музеев фиксируют, что даже квоту, которая выработана согласно рекомендациям Роспотребнадзора, учреждения не вырабатывают. И этому есть объяснения. Во-первых, пока еще сохраняется страх заразиться, что надо признать чувством правильным, так как эпидемия еще далеко не прошла и лучше пока сидеть дома. Во-вторых, многих пока несколько отстраняет от посещений обязанность ходить в масках, перчатках, проходить процедуру измерения температуры и т.д. Но, пожалуй, главное — сегодня в Москве нет туристов, а они составляют львиную долю посетителей в летний сезон. Столичные жители отправляются по возможности на природу, а больше на любимые дачи. Благо погода в последнее время этому благоприятствует.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей «Гараж»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке Atelier E.B «Прохожий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первый день музея после снятия режима ограничений

Корреспондент ИА REGNUM отправилась, как только было разрешено в одно из самых привлекательных культурных мест столицы — Музей «Гараж». Пройдя все положенные процедуры и соблюдая все правила, она с удовольствием побродила по пустым залам галереи. В них, как и до карантина, идут интересные выставки. В обязательном порядке стоит осмотреть экспозиции «Секретики: копание в советском андеграунде», «Прохожий» и «Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905−1969».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Мы храним наши белые сны»

Ходить по музею — одно удовольствие. По залам бродят всего несколько человек. Можно спокойно подойти к картине и рассмотреть ее во всех деталях. (С ужасом вспоминаются суперпопулярные выставки Валентина Серова или Сальвадора Дали, когда не то, что к полотну не подойти, но и залу пробираться сложно). А здесь приятное чувство, что ты один на один с искусством. Взгляд свободно путешествует по залу, выборочно останавливаясь и цепляясь за что-то неожиданное, шаги приятно отдаются эхом в помещении…

Так что для тех, кто хочет «почувствовать» загадку искусства — сейчас самое время отправиться в музей.