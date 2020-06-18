Калуга, 18 июня, 2020, 16:48 — ИА Регнум. В Калуге 17 июня вечером из окна, расположенного на втором этаже многоквартирного дома, выпал пятилетний мальчик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Открытое окно

По предварительным данным, пятилетний мальчик услышал, что его зовут с улицы, взобрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с сеткой выпал наружу. В настоящее время ребенок госпитализирован, он получил травмы, которые его жизни не угрожают. Мать пострадавшего незадолго до происшествия ушла в магазин. Семья мальчика характеризуется положительно. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Калужской области 2020 году это четвёртый случай падения детей из окон, в одном из них ребенка медикам спасти не удалось.