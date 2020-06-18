Москва, 18 июня, 2020, 16:05 — ИА Регнум. На «Матч ТВ» стартует новый авторский телепроект «Моя Игра», посвящённый чемпионату Европы по футболу. О необычной инициативе корреспонденту ИА REGNUM 18 июня сообщают в пресс-службе канала.

Пресс-служба телеканала «Матч-ТВ» «Моя игра»

«Моя Игра» — это «ностальгический цикл» из 12 эпизодов, каждый из которых будет посвящён конкретному матчу Евро. Автор проекта Роман Нагучаев будет пересматривать их вместе с участниками и свидетелями событий: игроками, болельщиками и журналистами.

Первый эпизод нового шоу будет посвящён матчу Англия — Шотландия на Евро-96. Его премьера состоится 21 июня 2020 года в 11:45 МСК.

Напомним, «Матч ТВ» — это российский федеральный телеканал о спорте и здоровом образе жизни. Он начал своё вещание в ноябре 2015 года.