Москва, 18 июня, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заложил фундамент, и все что будет происходить после него, будет делаться по его лекалам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Kremlin.ru Владимир Путин и Вячеслав Володин

«А после Путина будет Путин», — цитирует Володина издание Gazeta.ru.

«Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию. Всероссийское голосование породило много домыслов, является ли плебисцит «обнулением» президентских сроков нынешнего главы государства.

Действующий текст Конституции не позволяет Путину остаться на своем посту после 2024 года. Однако 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») предложила внести в Основной закон поправку, в соответствии с которой президентские сроки будут обнулены.