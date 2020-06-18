Белград, 18 июня, 2020, 15:49 — ИА Регнум. Власти Сербии никогда не станут присоединяться к санкциям в отношении России. Об этом 18 июня заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Chatham House Ивица Дачич

«Существовали запросы (от некоторых западных стран) присоединиться к санкциям против России, что мы никогда не сделаем», — сказал глава сербского МИД.

Также он указал, что Сербия никогда не сделает такого по отношению к своим друзьям и будет защищать свои национальные интересы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Сербии Александар Вучич заявил, что одобрение со стороны России потребуется для любого окончательного решения вопроса по Косово.