Саратов, 18 июня, 2020, 16:00 — ИА Регнум. В России создана удобная среда для совершения коррупционных преступлений, что и объясняет их высокий уровень. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил бывший губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Комментируя данные Генеральной прокуратуры, согласно которым Саратовская область вошла в число 10 субъектов РФ с наиболее высоким уровнем коррупции, экс-глава региона отметил, что в высоком уровне коррупции во многом виноваты силовые структуры.

«Если законы не исполняются должно быть правосудие. Я думаю, в этом плане здесь у нас недорабатывают силовые структуры. Никто ничего не боится. Создали среду, чтобы эта зараза — коррупция — процветала», — сказал Аяцков.

При этом бывший губернатор Саратовской области отметил, что высокий уровень коррупции характерен для всей России. По этому показателю страна занимает достаточно высокое место в мире, уверен он.

«Создали такую среду, когда можно украсть до 10 трлн рублей и тебе ничего не будет — скажут, случайно выиграл в казино. С другой стороны, украл банку огурцов и грозит до 10 лет тюрьмы. У нас настолько перекосы в этом плане. Принимают закон и тут же принимают подзаконные акты, как обойти закон. Среда создана для коррупции», — отметил Аяцков.

При этом он раскритиковал сам принцип составления прокуратурой рейтинга уровня коррупции в регионах.

«Какое место занимает Саратовская область… я думаю здесь много вопросов в целом в стране — очень серьёзный уровень коррупции. Я полагаю, что прокуратуре как надзорному органу нужно следить, не нолики и шарики считать, а следить за исполнением закона и не щадить никого за совершенное коррупционное преступление», — подытожил Аяцков.