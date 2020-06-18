Симбирский митрополит снял запрет с «партийного» священника
Ульяновск, 18 июня, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Правящий архиерей Симбирской епархии митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф снял запрет в священнослужении и восстановил в должности настоятеля храма в честь Рождества Христова села Арбузовка Цильнинского района Ульяновской области протоиерея Игоря Пашменова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, митрополит Иосиф указом от 11 июня 2020 года освободил от должности отца Игоря с выводом его за штат Симбирской епархии и запрещении в священнослужении сроком на три года. «В состоянии запрещения в священнослужении Вам воспрещается совершение богослужений и треб, преподавание благословения, ношение наперсного креста и рясы, — говорилось в тексте указа. — В случае игнорирования настоящего Указа будет инициировано дело об извержении Вас из священного сана».
Свое решение митрополит Иосиф мотивировал «членством и исполнением должностных обязанностей в политической партии» протоиереем Пашменовым. Речь идет о партии «Единая Россия». В ноябре 2019 года отец Игорь вошел в региональный политический совет «Единой России» по Ульяновской области. Он также был членом областной Общественной палаты.
Правящий архиерей объяснил запрет постановлением Священного синода Русской православной церкви (журнал №93 от 4 октября 2012 года), где «однозначно» констатируется «недопустимость членства лиц в священном сане в политических партиях», а также считается «невозможным занятие священнослужителями каких-либо партийных должностей и постов, вне зависимости от того, предполагают ли они работу на профессиональной основе либо членство в партиях».
Многолетний друг отца Игоря, директор Фонда поддержки христианских Церквей «Международный фонд христианская солидарность» Дмитрий Пахомов рассказал ИА REGNUM, что в настоящее время протоиерей Пашменов вышел из партии и возглавил общественное движение сторонников «Единой России» в Ульяновской области.
«Была создана ситуация, которая при полноценном развитии привела бы к кризису, — отметил Пахомов. — Мы еще очень вовремя среагировали, остановились буквально у края пропасти. И это очень важно понять».