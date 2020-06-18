Ульяновск, 18 июня, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Правящий архиерей Симбирской епархии митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф снял запрет в священнослужении и восстановил в должности настоятеля храма в честь Рождества Христова села Арбузовка Цильнинского района Ульяновской области протоиерея Игоря Пашменова.

Блог протоиерея Игоря Пашменова Протоиерей Игорь Пашменов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митрополит Иосиф указом от 11 июня 2020 года освободил от должности отца Игоря с выводом его за штат Симбирской епархии и запрещении в священнослужении сроком на три года. «В состоянии запрещения в священнослужении Вам воспрещается совершение богослужений и треб, преподавание благословения, ношение наперсного креста и рясы, — говорилось в тексте указа. — В случае игнорирования настоящего Указа будет инициировано дело об извержении Вас из священного сана».

Свое решение митрополит Иосиф мотивировал «членством и исполнением должностных обязанностей в политической партии» протоиереем Пашменовым. Речь идет о партии «Единая Россия». В ноябре 2019 года отец Игорь вошел в региональный политический совет «Единой России» по Ульяновской области. Он также был членом областной Общественной палаты.

Правящий архиерей объяснил запрет постановлением Священного синода Русской православной церкви (журнал №93 от 4 октября 2012 года), где «однозначно» констатируется «недопустимость членства лиц в священном сане в политических партиях», а также считается «невозможным занятие священнослужителями каких-либо партийных должностей и постов, вне зависимости от того, предполагают ли они работу на профессиональной основе либо членство в партиях».

Многолетний друг отца Игоря, директор Фонда поддержки христианских Церквей «Международный фонд христианская солидарность» Дмитрий Пахомов рассказал ИА REGNUM, что в настоящее время протоиерей Пашменов вышел из партии и возглавил общественное движение сторонников «Единой России» в Ульяновской области.

«Была создана ситуация, которая при полноценном развитии привела бы к кризису, — отметил Пахомов. — Мы еще очень вовремя среагировали, остановились буквально у края пропасти. И это очень важно понять».