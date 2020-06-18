Чебоксары, 18 июня, 2020, 14:18 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии по предписанию управления Россельхознадзора введён в сельхозоборот земельный участок площадью несколько десятков гектаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, из шести землевладельцев четверо отказались от участка, а двое переоформили его в собственность в новых границах.

ИА REGNUM В Чувашии

Плановая проверка проводилась на территории Сирмапосинского сельского поселения Чебоксарского района в отношении шести граждан, имеющих на праве общей долевой собственности земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью более 47,3 гектара. По данным ведомства, собственники не использовали участок для сельхозпроизводства и не выполняли обязательные мероприятия по улучшению, защите земель.

«Выразившееся в зарастании участка сорной многолетней и однолетней растительностью. Также очагами произрастала древесно-кустарниковая растительность (сосна и береза высотой до 5 метров, клен американский до 4 метров, молодняк ивовых и др.)», — говорится в сообщении.

По итогам проведённой в ноябре 2019 года проверки шесть граждан привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель»).

Для устранения нарушений выданы предписания со сроком выполнения до июня 2020 года.

«По окончания срока выполнения предписания четверо граждан отказались от земельного участка сельскохозяйственного назначения, а двое переоформили участок в собственность в новых границах с присвоением нового кадастрового номера и провели агротехнические работы», — отмечается в релизе.

По данным министерства сельского хозяйства Чувашии, в 2020 году в республике планируется ввести в оборот 15 095 гектаров, в том числе 2760 гектаров в Шумерлинском районе, 1750 гектаров — в Алатырском районе, 1725 гектаров — в Аликовском районе. План для Чебоксарского района — введение в оборот 525 гектаров.

Отметим, что управлением Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области с начала 2020 года проведено 99 контрольно-надзорных мероприятий в части земельного надзора, проконтролировано 16,2 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения в подконтрольных субъектах. Установлено 83 нарушения на площади 2,9 тыс. га, что составило около 18% от общей площади обследованных земель. Выявлено более 2,9 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, зарастающих сорной и древесно-кустарниковой растительностью.