В Чувашии шесть землевладельцев наказаны за деревья на участках
Чебоксары, 18 июня, 2020, 14:18 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии по предписанию управления Россельхознадзора введён в сельхозоборот земельный участок площадью несколько десятков гектаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, из шести землевладельцев четверо отказались от участка, а двое переоформили его в собственность в новых границах.
Плановая проверка проводилась на территории Сирмапосинского сельского поселения Чебоксарского района в отношении шести граждан, имеющих на праве общей долевой собственности земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью более 47,3 гектара. По данным ведомства, собственники не использовали участок для сельхозпроизводства и не выполняли обязательные мероприятия по улучшению, защите земель.
По итогам проведённой в ноябре 2019 года проверки шесть граждан привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель»).
Для устранения нарушений выданы предписания со сроком выполнения до июня 2020 года.
По данным министерства сельского хозяйства Чувашии, в 2020 году в республике планируется ввести в оборот 15 095 гектаров, в том числе 2760 гектаров в Шумерлинском районе, 1750 гектаров — в Алатырском районе, 1725 гектаров — в Аликовском районе. План для Чебоксарского района — введение в оборот 525 гектаров.
Отметим, что управлением Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области с начала 2020 года проведено 99 контрольно-надзорных мероприятий в части земельного надзора, проконтролировано 16,2 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения в подконтрольных субъектах. Установлено 83 нарушения на площади 2,9 тыс. га, что составило около 18% от общей площади обследованных земель. Выявлено более 2,9 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, зарастающих сорной и древесно-кустарниковой растительностью.