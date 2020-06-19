Президент России Владимир Путин 18 июня проведет несколько встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Публичным станет доклад директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина. Ожидается, что среди прочего он доложит о мониторинге расходования бюджетных средств, в том числе на борьбу с коронавирусом Все новости о рабочем дне президента России — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM TYz1Wj5A-2

14:36 18.06.2020 Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным начал свой доклад с ситуации с коронавирусом. По его словам на мониторинг было взято порядка 7 тысяч контрактов, около 4,5 тысяч исполнителей. «Мы увидели, что действительно идет большое поступление денежных средств, — отметил он. — Но были исполнители, которые находились в зоне рисков, и нам пришлось часть материалов передать Генпрокуратуре, МВД, ФСБ порядка 160 материалов».

14:44 18.06.2020 Финансирование по различным направлениям борьбы с эпидемией коронавируса на первоначальном этапе сопровождалось коррупционным элементом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России. «Деньги сегодня наиболее серьёзные — идущие на этом направлении. Мы взяли на мониторинг порядка 7 тыс. контрактов. Около 4,5 тыс. исполнителей. И увидели, что, действительно, идёт большой поток денежных средств», — заявил Чиханчин. Читайте также: Чиханчин рассказал о прозрачности расходов на борьбу с эпидемией

14:45 18.06.2020 Что касается оказания помощи системообразующим предприятиям, то по словам главы Росфинмониторинга, сегодня представлено более 1000 предприятий. Внимание обращалось на возможное сокрытие реального финансового положения, возможное перечисление денег за рубеж, работу с теневыми площадками и размещение средств на депозитах. Также отслеживалось участие нерезидентов в управлении этих компаний. «Мы увидели, что все эти показатели имеются. Все материалы мы передали в правительство, чтобы выработать подходы для работы с системообразующими предприятиями», — сообщил Юрий Чиханчин.

14:45 18.06.2020 Владимир Путин [Иван Шилов © ИА REGNUM]

14:51 18.06.2020 Помощь, выделенная системообразующим организациям в рамках поддержки из-за эпидемии коронавируса, нередко использовалась нецелевым образом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России. «К сожалению, мы действительно увидели, что все эти показатели имеются, действительно есть и выведение средств за рубеж, и есть участие нерезидентов — более 100 компаний. Все эти материалы мы подготовили и отдали сейчас в правительство. Это будет учитываться при выработке подходов к работе с системообразующими предприятиями», — заявил Чиханчин. Читайте подробнее: Чиханчин заявил о коррупции в системообразующих компаниях на фоне эпидемии

14:54 18.06.2020 На сегодняшний день на национальные проекты было выделено более двух триллионов рублей, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. «Доведена до получателей примерно та же самая сумма», — отметил он.

14:57 18.06.2020 В отношении реализации нацпроектов появляются новые коррупционные риски. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России. «По нацпроектам ситуация складывается таким образом: общий объём доведённых денежных средств — более 2 трлн на сегодняшний день. Доведено до получателей примерно та же самая сумма. Есть небольшая проблема в кассовом расходе — не все деньги, которые поступили, сегодня контрактуются», — заявил Чиханчин. Об этом: «Треть исполнителей — в зоне риска» — Чиханчин о нацпроектах

15:03 18.06.2020 Южный федеральный округ и Дальневосточный округ оказались наиболее проблемными с точки зрения исполнения национальных проектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России. Читайте также: Чиханчин назвал наиболее проблемные округа в связи с освоением нацпроектов

15:08 18.06.2020 В регионах с наибольшими коррупционными рисками в связи с исполнением нацпроектов Росфинмониторинг работает при тесной координации с губернаторами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России. Читайте подробнее: Чиханчин назвал регионы с наибольшими коррупционными рисками по нацпроектам

15:14 18.06.2020 Среди договоров по исполнению национальных проектов в 2020 году выявлено значительное число договорённостей, имеющих характер картельного сговора. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России. «Совместно с ФАС и ФСБ выявлены картельные сговоры: на 700 млн уже в этом году и расторгнуты контракты. Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 млрд рублей», — заявил Чиханчин. Об этом: Росфинмониторинг отчитался о картельных сговорах по нацпроектам

15:22 18.06.2020 В России следует распространить практику, которая используется при финансировании гособоронзаказа, на национальные проекты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России. Читайте подробнее: Чиханчин предложил распространить опыт гособоронзаказа на нацпроекты

15:28 18.06.2020 Реформа гособоронзаказа в 2016 году принесла положительные результаты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России. Об этом: Чиханчин заявил об уходе фирм-однодневок из сферы гособоронзаказа

15:33 18.06.2020 Недобросовестные бизнесмены находят способ уходить от налогов и выводить деньги через зарубежные площадки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России. Читайте подробнее: «Теневой» бизнес бежит от российского надзора в другие страны — Чиханчин

16:17 18.06.2020 Владимир Путин. Рабочая встреча с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. 18.06.2020 г. Источник: live.russia.tv