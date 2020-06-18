Саранск, 18 июня, 2020, 13:48 — ИА Регнум. В Мордовии организована доследственная проверка после столкновения двух автомобилей Lada Granta, которые сгорели. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Пресс-служба СУ СКР по Мордовии

По данным ведомства, один из автомобилей принадлежал службе такси. После аварии обе машины загорелись.

Проверка будет проводиться для установления наличия либо отсутствия признаком преступления по ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Кроме того, будет дана правовая оценка действия должностных лиц, несущих ответственность за перевозку пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло на улице Ленина в поселке Николаевка в Саранске. Две легковушки столкнулись, в результате чего произошел пожар. Погибли шестеро человек.

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