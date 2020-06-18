Санкт-Петербург, 18 июня, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Архангельская и Новгородская области находятся в сложном финансово-экономическом и социальном положении. Это могло способствовать тому, что эти два региона Северо-Западного федерального округа вошли в десятку субъектов РФ с высоким уровнем коррупции. Другим фактором стало негативное наследие предыдущих лет. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Напомним, генпрокурор России Игорь Краснов 17 июня сообщил, что самый высокий уровень коррупции среди регионов РФ зафиксирован в Мордовии, Чувашии и Камчатском крае, а также в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях.

По мнению Дмитрия Солонникова, проблемная ситуация в Архангельской области была особенно заметна и по тем социальным конфликтам, которые там происходили в последнее время, и по уровню протестных настроений среди населения.

«Действительно, чем сложнее в регионе жизнь, тем больше неформальных стимулов для коррупции — хоть как-то, хоть что-то где-то сделать», — пояснил политолог.

В то же время в Новгородской области, по словам Солонникова, сохраняется достаточно сложное наследие предыдущих десятилетий, тянущееся еще с 1990-х годов, и до сих пор с ним никто не в состоянии до конца разобраться. Эксперт напомнил, что фактически Новгородская область долгие годы была разделена между различными группами влияния, теневыми структурами и организованными преступными группировками. Появился даже термин «новгородская мафия».

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«Элементы этого, к сожалению, остались, — считает политолог. — Вот уже какой губернатор по счету, а всё это окончательно вытравить не получается. Хотя, конечно, одному губернатору с этим не справиться. Должна быть серьезнейшая федеральная программа, и только федеральными силами можно всё это окончательно выкорчевать».

Отметим, что Санкт-Петербург, наряду с Ингушетией, Хакасией, Алтайским краем, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областями, Севастополем и Ямало-Ненецким автономным округом, был назван генпрокурором в числе наименее коррумпированных регионов страны.

«Мы видим, что уголовные дела в отношении петербургских чиновников периодически возбуждаются, но, судя по этой статистике, их в процентном отношении существенно меньше, чем в других регионах», — прокомментировал эту часть доклада генпрокурора политолог Дмитрий Солонников.

На его взгляд, относительно низкий уровень коррупции в Петербурге связан с двумя моментами.

«Во-первых, социально-экономическое положение Петербурга лучше всех на Северо-Западе. Поэтому бытовая коррупция не столь активна — есть возможность у людей достойно заработать, не прибегая к коррупционным схемам. А во-вторых — несколько волн смены кадров: и в правоохранительных структурах, и кадры, которые приводит новый губернатор. Это не даёт возможности укорениться коррупционным элементам», — объяснил Солонников.

Что касается Вологодской области, то там ситуация определяется влиянием системообразующей для региона бизнес-структуры — «Северстали».

"Если «Северсталь» прежде всего расставляет своих людей на руководящие должности, то как-то у самих себя воровать просто нехорошо. Другой принцип формирования чиновничьего аппарата, чиновничьей культуры», — резюмировал Дмитрий Солонников.