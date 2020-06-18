Калуга, 18 июня, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Калужской области 44 некоммерческие организации подали 46 проектов по семи направлениям для участия во втором конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, сообщает 18 июня корреспондент ИА REGNUM.

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Наиболее популярными стали проекты в области сохранения исторической памяти, а также науки, образования, культуры и искусства. 17 проектов-победителей получат 41,5 млн рублей на поддержку реализации своих социально значимых инициатив. Самый большой грант в размере 13 млн 197 тыс. рублей получила межрегиональная общественная организация «Центр современной культуры «Никола-Ленивец» на проект «Никола-Ленивец. Доступно. Для всех». Данная организация второй раз побеждает в конкурсах Фонда президентских грантов. Общая сумма полученных средств превысила 20 млн рублей.

В 2020 году по итогам конкурса в РФ 2 402 проекта получили поддержку. Общая сумма грантов составила 4,6 млрд рублей. Также Фонду президентских грантов дополнительно выделены денежные средства для проведения специального конкурса по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и последствиями её распространения.