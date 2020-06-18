Волхов, Ленинградская область, 18 июня, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Президиум политсовета отделения «Единой России» Ленинградской области в ходе тайного голосования поддержал кандидатуру действующего губернатора региона Александра Дрозденко для его выдвижения на новый губернаторский срок. Об этом было объявлено 18 июня.

Фото: пресс-служба ЕР ЛО. Региональное отделение «Единой России» поддержало кандидатуру Дрозденко для выдвижения на губернаторские выборы.

Президиумом были предложены две партийные кандидатуры, которые могли выдвинуться от ЕР на осенних выборах: действующий губернатор региона Александр Дрозденко и депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр Петров.

При этом ранее кандидатура действующего губернатора уже была поддержана президентом РФ и генеральным советом «Единой России».

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«По результатам тайного голосования Александр Дрозденко набрал 82 голоса из 85, — было объявлено в четверг. — Кандидатом «Единой России» для участия в выборах губернатора Ленобласти избран Александр Дрозденко».

Отметим, XXIX конференция Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единой России» проходит 18 июня в городе Волхов Ленинградской области.