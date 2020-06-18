Ярославль, 18 июня, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Представителем исполнительной власти Ярославской области в Совете Федерации станет председатель общественной палаты Ярославской области Сергей Берзкин. Об этом губернатор Дмитрий Миронов сообщил в социальных сетях.

Сергей Березкин

Березкин заменит в Совете Федерации Игоря Каграманяна, который назначен заместителем министра здравоохранения.

Березкин — профессиональный аппаратчик и чиновник. Прошел путь от инструктора Ярославского горкома ВЛКСМ до первого секретаря Ярославского горкома ВЛКСМ, в 1991 году был заведующий отделом Ярославского горкома КПСС.

В 1993 году пришёл на работу в Администрацию области, за 21 год проработав на должностях консультанта организационно-контрольного управления, начальника отдела по организационной работе, начальника организационно-контрольного управления при губернаторе Ярославской области, начальника административно-контрольного управления администрации Ярославской области, управляющего делами администрации. В 2008 году, после назначения губернатором Сергея Вахрукова, стал заместителя губернатора области по региональной безопасности, взаимодействию с общественными организациями, обеспечения органов государственной власти.

В 2015 году стал членом общественной палаты области, а затем и возглавил ее.