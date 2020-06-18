Ульяновск, 18 июня, 2020, 12:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 103 человека, при этом зарегистрирован новый летальных исход. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные по Ульяновской области с сайта оперативного штаба России

По информации на 18 июня (10:35 мск), в Ульяновской области подтверждено 4467 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 123. По суточному приросту в Поволжье регион уступает только Нижегородской области, где выявлено 233 новых носителя коронавируса.

В настоящее время в регионе 2816 болеют COVID-19 (активные больные).

Всего в Ульяновской области выздоровели 1626 человек, из них за последние сутки выписались 103 пациента. Также зарегистрирован новый летальный исход, всего скончались 25 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, управляющие организации Ульяновской области получат бюджетные средства на дезинфекцию подъездов многоквартирных домов. Из регионального бюджета на эти цели выделяется 10,5 млн рублей.

Напомним, в Приволжском федеральном округе на 18 июня выявили 1081 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.