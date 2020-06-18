Москва, 18 июня, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Несмотря на агрессивную риторику, президента США Дональда Трампа нельзя считать так называемым «ястребом» американской внешней политики, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя конфликт Трампа с его бывшим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и шансы последнего на возвращение в Белый дом.

«Я думаю, что сейчас никто не ведёт никакой долгосрочной игры. У власти такие люди, которые не очень думают в категориях долгосрочных стратегий. Болтон может вернуться в Белый дом. Но проблема не только в этом конкретном персонаже, а в том, что недостатка в ястребах вообще-то в США нет. Не этот, так другой. И чем ниже уровень компетентности, тем сильнее склонность к силовым и квазисиловым решениям. А Трамп не ястреб. Он истерик», — сказал Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее минюст США подал на Болтона в суд из-за готовящейся к выпуску книги. Истцы полагают, что бывший советник нарушил обязательства о неразглашении государственной тайны.