Санкт-Петербург, 18 июня, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В Невской Дубровке Ленинградской области пришвартовался первый в этом году круизный лайнер «Русь Великая», который доставил в регион почти 200 туристов из Москвы и Ярославля. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе областного правительства.

Lenobl.ru Лайнер «Русь Великая»

По пути следования лайнер сделал остановки в Старой Ладоге, Свирьстрое и на островах Коневец и Валаам. При этом рейс выполняется с соблюдением всех эпидемиологических рекомендаций, установленных Роспотребнадзором для пассажирских перевозок водным транспортом.

«В течение лета управление по транспорту Ленинградской области и компания-инвестор ООО «Конт» начнут строительство нового причала напротив музея-диорамы «Прорыв» в Кировске. Таким образом, будет сделан новый туристический маршрут от Невской Дубровки до Кировска по местам обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны», — отметили в ведомстве.

Добавим, в 2019 году на причалах Ленобласти было принято свыше 39 тысяч пассажиров с круизных судов и созданы условия для открытия новых уникальных водных маршрутов.