Чебоксары, 18 июня, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В Чувашии переболели COVID-19 ещё 15 человек, что в 4,8 раза больше по сравнению с новыми выявленными случаями заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные по Чувашии с сайта оперативного штаба России

По информации на 18 июня (10:35 мск), в Чувашии подтверждено 4331 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 72. В настоящее время в республике 1949 болеют COVID-19 (активные больные).

Всего в Чувашии выздоровел 2361 человек, из них за последние сутки выписались 15 пациентов. Новых летальных исходов нет.

В настоящее время Чувашия готовится к первому этапу снятия ограничений по COVID-19, ускорен процесс получения тестов на коронавирус. Ранее в первой городской больнице им. Осипова начали платно тестировать на антитела к COVID-19, стоимость анализа составляет 614 рублей.