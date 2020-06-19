Пекин, 19 июня, 2020, 05:11 — ИА Регнум. Коронавирусный кризис многое изменил на мировой политической сцене, и европейские маневры вокруг Китая — тому пример. Европа действительно оказалась в интересном положении: будучи сателлитом, а точнее даже вассалом США, она вдруг открыла перед собой шанс играть на обострении внутриполитической повестки этой страны. Поле для игры расширяется за счет противостояния США и КНР, причем, отмечает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко, европейские участники последнее время заметно осмелели. Одним из признаков того, что Старый Свет более не желает держать все яйца в одной корзине, стало недавнее выступление Ангелы Меркель, в котором она заговорила о китайском приоритете во внешней политике ЕС. Конечно, США остаются опорой европейской безопасности, но ведь Китай — один из мировых экономических лидеров, и игнорировать это нельзя, тем более в кризис. Все эти рассуждения Меркель снабдила пинком в сторону Москвы, с которой, как выясняется, отношения не должны выходить за грань обсуждения проблем безопасности, — с сохранением санкций, разумеется. После этого выступления канцлера европейские лидеры ударились в диссидентство. Так, Эммануэль Макрон пообщался с Си Цзиньпином на весьма мажорной ноте, похвалив пекинские заслуги в борьбе с пандемией — это на фоне того, как в США обсуждают возможность «привлечь Китай к ответу» за пандемию. Плюс Макрон и Си пришли к согласию в подходах к вопросам климата в частности и «устойчивого развития» вообще, вновь в противовес американской позиции. В итоге, пока США раскалываются внутри самих себя, тандем европейских лидеров спешно переобувается в полете, оставляя Вашингтон решать его проблемы и борясь за благосклонность Пекина.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Берлин и Париж сходятся в споре за благосклонность Пекина?».