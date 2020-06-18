Ярославль, 18 июня, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля вновь попытается получить проект реконструкции Ленинградского проспекта от улицы Волгоградской до улицы Строителей. Аукцион на выполнении работ стоимостью 21,9 млн рублей размещен на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yandex.ru/maps Ленинградский проспект в Ярославле

Речь идет о расширении проезжей части до 15 метров в каждом направлении, реконструкции светофоров и продлении троллейбусов до улицы Строителей, где должно разместиться новое разворотное кольцо и диспетчерский пункт.

Стоит отметить, что попытка разработать проект была предпринята еще в 2017 году. Тогда начальная цена контракта составляла 14,3 млн рублей, а сам контракт был заключен по итогам торгов за 4,9 млн рублей — в четыре раза меньше, чем выставлено на торги сейчас.

Правда, в техническом задании на проектирование появились некоторые изменения. Например, в 2017 году планировалось сделать подземный переход, а в 2020-м — надземный.

В 2017 году проект так и не был разработан, а работы не были оплачены из городского бюджета. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в компании, которая выиграла тендер, это произошло из-за спорных земельных вопросов. Проект расширения дороги затрагивал частные земли, и не все собственники давали согласие на работы. Кроме того, не удалось решить вопросы по переносу подземных коммуникаций.

Неясно, решены ли эти вопросы сейчас. При этом очевидно, что проспект нуждается в расширении. Он доходит лишь до улицы Волгоградской, тогда как город давно расширился за пределы этой улицы. Около торгового центра Альтаир регулярно возникают автомобильные пробки.