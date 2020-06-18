Кандидатом в губернаторы Костромской области стал заслуженный фермер
Кострома, 18 июня, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Костромская «демократическая оппозиция» выдвинула своего кандидата на предстоящие выборы губернатора в Костромской области, передаёт ИА REGNUM. Им стал председатель регионального отделения партии «Яблоко», заслуженный фермер России, генеральный директор аграрного предприятия «Шунга» Александр Лазутин.
На пресс-конференции 17 июня, посвящённой выдвижению, Лазутин обратился к костромичам. Из невнятной речи политика можно выделить критику действующего главы региона Сергея Ситникова и просьбу «не чинить препятствий» на предстоящих выборах:
Основную сложность в предстоящей гонке демократический кандидат видит в прохождении муниципального фильтра, но надеется на «производственные» связи.
По мнению Лазутина, основные усилия в регионе необходимо приложить к решению «аграрных, мусорных и дорожных проблем».
Поддерживать Александра Лазутина на предстоящих выборах будут партия «Яблоко», костромское экологическое движение «Во имя жизни» и общественная организация «Народовластие».
Напомним, что о желании участвовать в выборах главы региона в Костромской области заявили восемь кандидатов. В единый день голосования — 13 сентября — в Костромской области пройдёт 105 избирательных кампаний. Костромичи выберут губернатора, депутатов областного Законодательного собрания и городской думы областного центра.