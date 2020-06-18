Кострома, 18 июня, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Костромская «демократическая оппозиция» выдвинула своего кандидата на предстоящие выборы губернатора в Костромской области, передаёт ИА REGNUM. Им стал председатель регионального отделения партии «Яблоко», заслуженный фермер России, генеральный директор аграрного предприятия «Шунга» Александр Лазутин.

Наталья Диева ИА REGNUM Александр Лазутин

На пресс-конференции 17 июня, посвящённой выдвижению, Лазутин обратился к костромичам. Из невнятной речи политика можно выделить критику действующего главы региона Сергея Ситникова и просьбу «не чинить препятствий» на предстоящих выборах:

«Имея опыт политической, общественной и экономической длительности, я понимаю, что наш действующий губернатор, мягко скажем, недостаточно сильный… Мы с ним сидели в областной думе, и я не видел у депутата Ситникова инновационных предложений, споров… Это просто удача. Важно быть человеком коммуникабельным, доступным и ориентироваться на развитие… Он выстроил вертикаль, которая не работает, потому что главы муниципалитетов, городских округов, районов, вместо того чтобы заниматься делом, сейчас будут три месяца заниматься выборной кампанией «Единой России». Для меня это самое страшное. Здесь весь корень зла. Дайте людям подумать, не насилуйте людей пропагандой», — сказал Лазутин.

Основную сложность в предстоящей гонке демократический кандидат видит в прохождении муниципального фильтра, но надеется на «производственные» связи.

«Пройти муниципальный фильтр на предстоящих выборах сложнее всего будет мне, потому что я составлю реальную конкуренцию действующему губернатору. Однако, у меня есть огромные связи — производственные и всякие. Я призываю Ситникова Сергея Константиновича не чинить мне препятствий по части регистрации и зарегистрировать меня в качестве кандидата. Надеюсь, что так и будет».

По мнению Лазутина, основные усилия в регионе необходимо приложить к решению «аграрных, мусорных и дорожных проблем».

«Сегодня есть три очень важных направления — аграрное, дорожное и мусорное. Кроме этого, срочно надо менять не только бюджетную политику, но и программу развития Костромской области. Бюджетная политика и программа развития — это главное. Моя задача №1 — накормить население качественной продукцией, чтобы люди были сыты».

Поддерживать Александра Лазутина на предстоящих выборах будут партия «Яблоко», костромское экологическое движение «Во имя жизни» и общественная организация «Народовластие».

Напомним, что о желании участвовать в выборах главы региона в Костромской области заявили восемь кандидатов. В единый день голосования — 13 сентября — в Костромской области пройдёт 105 избирательных кампаний. Костромичи выберут губернатора, депутатов областного Законодательного собрания и городской думы областного центра.