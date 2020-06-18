Кострома, 18 июня, 2020, 10:58 — ИА Регнум. По данным на 18 июня, в Костромской области за прошедшие сутки выявлено 27 новых случаев коронавируса — сообщает региональный оперативный штаб. Активный прирост заражённых фиксируется в Костроме и городе Буе.

Adm44.ru Больничная палата в Костроме

Всего нарастающим итогом в регионе выявлен 1241 инфицированный, 667 человек выздоровели и 12 скончались. В больницах находятся 99 человек, более 500 лечатся на дому.