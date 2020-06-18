В Калуге позаботятся о трудоустройстве граждан, отбывших наказание
Калуга, 18 июня, 2020, 14:27 — ИА Регнум. В Калужской области будет создана Служба социального сопровождения граждан, отбывших наказание, сообщает 18 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам координационного совещания по обеспечению правопорядка.
На базе калужского Центра занятости населения ранее судимым лицам будет оказана поддержка не только в трудоустройстве, но и психологическая, медицинская, информационная и социально-правовая помощь. Также планируется оборудовать учреждения уголовно-исполнительной системы специальными электронными терминалами для доступа к ресурсам базы вакансий «Работа в России».
В 2020 году в регионе фиксируется уменьшение количества рецидивных преступлений и лиц, повторно преступивших закон. Вместе с тем, сложное социальное положение ранее судимых граждан, нередко не имеющих постоянного источника дохода, влияет на сохранение их криминальной активности. Остаются актуальными вопросы социальной адаптации, в том числе трудоустройства таких лиц.