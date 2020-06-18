Чита, 18 июня, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Октябрьский в Чите продолжается, однако из-за эпидемии коронавируса происходит отставание по срокам. К такому выводу пришёл губернатор Забайкальского края Александр Осипов, побывав на стройке. По его словам, главная задача сейчас — не только сохранить темпы строительства, но и не допустить очага вспышки коронавируса на строительной площадке.

Правительство Забайкальского края Строительство новой школы в Чите

«В настоящее время, к сожалению, уже есть отставание по ведению работ. Мы наметили ряд действий, которые помогут привлечь дополнительную рабочую силу, в первую очередь по тем специалистам, которые умеют вести бетонные работы, кладку», — пояснил глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это учебное заведение станет первым, построенным в столице Забайкалья за последние 30 лет. Учреждение будет состоять из шести блоков, где создадут актовый и два спортивных зала, зоны отдыха, медпункт.

Также запланировано благоустройство территории, будут оборудованы спортивные зоны с площадками для футбола, хоккея, волейбола, баскетбола и прочих игр. Также в школе планируется создать отдельный корпус для начальных классов, в котором будут учиться 340 учеников.