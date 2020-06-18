Оренбург, 18 июня, 2020, 09:53 — ИА Регнум. В Оренбурге глава города Владимир Ильиных взял на личный контроль проблемную ситуацию с вывозом мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Пресс-служба администрации Оренбурга Переполненная мусором площадка в южной части Оренбурга

В Оренбурге в период действия режима безопасного поведения из-за распространения коронавируса горожане начали массово жаловаться на переполненные мусорные контейнеры. Площадки переполнены как твердыми коммунальными отходами, так и старой мебелью, строительным мусором.

По данным чиновников, в ряде заглубленных баков мешки пришли в негодность. В настоящее время принимаются меры по их замене.

Как заявила заместитель главы города по вопросам ЖКХ и транспорта Татьяна Малышева, заказано 100 штук новых мешков. В течение июня все вышедшие из строя мешки введут в эксплуатацию.

Администрации Северного и Южного округов заказали 300 металлических баков. Также планируют обновить семь бункеров-накопителей для крупногабаритного мусора.