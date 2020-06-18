Тула, 18 июня, 2020, 09:48 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области и Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» подписали 17 июня губернатор Алексей Дюмин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева 17 июня, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина и гендиректора АСИ Светланы Чупшевой

Глава региона заявил, что АСИ является надежным партнером правительства Тульской области, совместно проводится серьёзная работа по созданию комфортных условий для бизнеса и привлечению инвестиций в регион. При этом именно Тульская область, отметил Дюмин, является «пилотом» для многих инициатив АСИ: это, в частности, внедрение инвестиционного регионального стандарта и стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. При содействии АСИ в регионе созданы и работают детский технопарк «Кванториум» и мини-технопарки в ряде школ региона, в кластере «Октава» под патронатом АСИ открыто пространство коллективной работы «Точка кипения».

«Тульская область традиционно занимает высокие места в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, а также входит в число субъектов России — лидеров по темпам роста экономических показателей, которые на протяжении нескольких лет превышают среднероссийские. Практики Тульской области по улучшению инвестиционного климата Агентство неоднократно включало в федеральную библиотеку успешных практик субъектов РФ», — отметил Алексей Дюмин.

Светлана Чупшева на встрече рассказала, чтона фоне ситуации с пандемией коронавируса АСИ намерено изменить систему оценки регионов России в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности.

«Мы хотели бы обсудить новые концепции и подходы к построению национального рейтинга, чтобы эта система оценки соответствовала современным вызовам. Важно понять, какие возможности сегодня востребованы предпринимателями и, следовательно, должны быть отражены в показателях национального рейтинга, чтобы он помогал регионам восстанавливать экономику, создавать условия для новых бизнесов и находить новые перспективные ниши для развития», — отметила Светлана Чупшева.

Как рассказал заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин, в регионе в связи с пандемией принято три пакета мер поддержки малого и среднего предпринимательства, предприятий и целых отраслей экономики. Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева сообщила на совещании, что Тульская область имеет богатый опыт в реализации проектов в сфере общего, профессионального и дополнительного образования, что позволяет тиражировать лучшие региональные практики в других субъектах страны. Слова благодарности в адрес АСИ за поддержку инициативы по развитию особо охраняемой природной территории Романцевских гор в деревне Кондуки высказала председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина. На совещании также обсуждалось участие Тульской области в проектах «100 городских лидеров» и «Молодежное предпринимательство». Руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно рассказал о проекте поддержки молодых предпринимателей: в настоящее время начался конкурсный отбор образовательных проектов.

«Мы знаем, что сейчас Агентство концентрирует усилия на работе в таких сферах, как предпринимательство, технологическое развитие, социальные проекты, образование и кадры. Значимость проектов по данным направлениям в сегодняшних экономических условиях очень высока, поэтому Тульская область нацелена на тесное взаимодействие с АСИ по их масштабированию в регионе и других субъектах РФ», — отметил в завершение встречи Алексей Дюмин.