В регионах и столице продолжается постепенная отмена мер, введенных в марте 2020 года. Страна возвращается к обычной жизни.

В среднем за сутки в России делают около 300 тысяч тестов, всего в стране проведено уже более 15 миллионов исследований. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что тестирование будет продолжаться, несмотря на спад числа заразившихся.

В России ситуация с коронавирусом вышла на плато, и есть тенденция к снижению ежедневных показателей заболеваемости.

Читайте также: В Хакасии скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Хакасии официально подтверждён двенадцатый случай смерти пациента с коронавирусом, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Подробности в материале: В Томске скорректировали алгоритм работы с респираторными пациентами

В Томске уточнён алгоритм работы с пациентами с респираторными заболеваниями, сообщила главный пульмонолог департамента здравоохранения региона Анна Тетенева .

Подробности в материале: На Алтае очаг коронавируса выявили в республиканском министерстве

Республика Алтай максимально усилит профилактические меры против распространения коронавируса. Ранее СМИ сообщили о вспышке COVID-19 в стенах ведомства. Как подтвердили в правительстве, вирус выявлен у пяти сотрудников, состояние которых оценивается, как удовлетворительное.

Об этом: В Кузбассе членов избиркомов перед 1 июля протестируют на коронавирус

В Кемеровской области при подготовке к проведению голосования по внесению поправок в Конституцию РФ организовано тестирование на обнаружение антител к COVID-19 членов избирательных комиссий, волонтёров и наблюдателей, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Об этом: В Забайкалье за сутки выявили 66 новых носителей коронавируса

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного регионального штаба на утро 18 июня, общее число носителей SARS-CoV-2 составляет уже 2391 человек, причём, 66 из них добавились за последние сутки, 1307 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

В Пензенской области ушли из жизни еще два пациента с коронавирусом. Таким образом, на 18 июня число скончавшихся с коронавирусом жителей Пензенской области достигло 33 человек.

«Применение глюкокортикоидных гормонов в лечении легочных заболеваний практикуется уже давно, поэтому каким-то открытием это назвать сложно. Однако, подобные выводы о методах лечения поражений легких, вызванных коронавирусной инфекцией, основанные на высоком уровне доказательности, позволяют надеяться на внедрение в клиническую практику современных алгоритмов ведения подобных пациентов…».

Заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса , назвавшего прорывом клинические испытания, в которых для лечении от коронавируса применяли стероид дексаметазона , корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Об этом: В Воронежской области за сутки выявил 196 носителей коронавируса

196 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе.

Об этом: В Саратовской области коронавирус подтвердили еще у 119 человек

В Саратовской области 18 июня выявили 119 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 5101 человек, выздоровели 2396 пациентов, за сутки — 79 человек. С начала пандемии скончались 39 пациентов.

Подробности в материале: Число случаев заражения SARS-CoV2 в Туве достигло почти трёх тысяч

В Туве количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии достигло 2998. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за последние сутки выявлено 115 носителей.

Читайте также: В Москве ещё 2046 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции

За минувшие сутки в Москве выздоровели 2046 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Об этом 18 июня сообщила вице-мэр Анастасия Ракова .

За последние сутки в Псковской области выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на десять случаев меньше, чем днем ранее. Власти региона заговорили о возможном смягчении карантинных мер, если динамика снижения продолжится.

Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом

Восемь случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калмыкии за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе.

Подробности в материале: В России предложили снизить транспортный налог на 25%

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе Минтранса Евгению Дитриху обсудить возможность снижения транспортного налога в 2020 году.

Об этом: В Тамбовской области скончались два пациента с коронавирусом

Два пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Тамбовской области за последние сутки, данные 18 июня опубликовал региональный оперативный штаб.

Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлены 64 носителя коронавируса

64 случая заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Тамбовской области, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе.

По благословению митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина 18 июня состоялся автомобильный крестный ход. Его участниками стало только духовенство местной епархии.

В Оренбурге из-за неблагополучной эпидобстановки, связанной с распространением коронавируса, отказались от проведения традиционного общегородского крестного хода в честь Табынской иконы Божией Матери, сообщает Оренбургская епархия.

Чиновник поручил региональным министрам держать на особом контроле вопрос с поддержкой жителей и предпринимателей. Суммы выплачиваются семьям с детьми, безработным и самозанятым гражданам, а также представителям бизнеса.

По словам губернатора Евгения Куйвашева , в числе этих 7,6 млрд — 3,2 млрд рублей из областного бюджета.

Уже 7,6 млрд рублей потратили в Свердловской области на борьбу с коронавирусом, а также на меры поддержки экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Жителям Якутска предлагают присоединиться к акции «Спасибо медикам» в поддержку тех, кто борется с коронавирусной инфекцией.

По её данным, на сегодняшний день этот диагноз поставлен 791 взрослому и 25 детям.

В Приангарье этим летом наблюдается очень значительный рост заболеваемости внебольничной пневмонией среди взрослого населения. Об этом сообщает baikal24.ru со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения Иркутской области Елены Голенецкой .

Подробности в материале: В Челябинской области умерли пять пациентов с COVID-19

От COVID-19 умерли женщины 87 и 95 лет. а также 71-летний мужчина. А от других причин ушли из жизни женщины 76 и 89 лет. У одной были сахарный диабет и гипертоническая болезнь, а у другой — инфекционно-токсический шок.

В Челябинской области скончались ещё пять человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Об этом: Минздрав РФ поддержал новые льготы медработникам

«Единая Россия» предложила на уровне закона закрепить право медицинских работников на первоочередное или внеочередное получение мест в детсады, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Читайте также: В Оренбурге возникла проблема с вывозом мусора

В Оренбурге в период действия режима безопасного поведения из-за распространения коронавируса горожане начали массово жаловаться на переполненные мусорные контейнеры. Площадки переполнены как твердыми коммунальными отходами, так и старой мебелью, строительным мусором.

В Оренбурге глава города Владимир Ильиных взял на личный контроль проблемную ситуацию с вывозом мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Всего в регионе выявлено уже 5473 случая заражения коронавирусной инфекцией. 2457 человек находятся на лечении.

В Челябинской области за 17 июня подтверждено 172 новых случая COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Читайте также: Помещенные на карантин жители забайкальского села Угдан почти выздоровели

«К концу недели будет приниматься решение о возможном снятии ограничительных мер», — сказано в официальном сообщении.

В Забайкалье после введения ограничительных мероприятий в селе Угдан Читинского района удалось полностью прекратить распространение инфекции. Как сообщает сегодня, 18 июня, официальный сайт региона, там не выявлено ни одного нового случая коронавирусной инфекции: 21 из 25 зараженных жителей села уже выписаны из больницы.

Российские лаборатории провели 15,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 311 тыс. за минувшие сутки.

Подробности в материале: В Татарии для туристов из-за рубежа отменили обсервацию

В Татарии власти с 18 июня обсервацию для тех, кто прибывает в регион из-за рубежа, заменили на 14-дневную самоизоляцию. С 22 июня в республике разрешается работа учреждений социального обслуживания, включая центры реабилитации инвалидов.

Читайте подробнее: В Прикамье с начала пандемии скончались более 100 пациентов с коронавирусом

От коронавирусной инфекции умерли две женщины в возрасте 88 и 90 лет и 61-летний мужчина. От черепно-мозговой травмы умерла 87-летняя женщина, от сопутствующего заболевания — мужчина в возрасте 33 лет.

В Пермском крае число смертей пациентов с коронавирусом превысило 100 случаев. За сутки, на утро 18 июня, скончались пять заражённых пермяков, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Читайте подробнее: В правительстве РФ опровергли обсуждение ставки НДФЛ для богатых

Российское правительство не обсуждает обложение богатых граждан повышенным налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщили 18 июня ТАСС в пресс-службе правительства.

Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа провёл дезинфекцию на территории Мамаева Кургана в Волгограде, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Под обработку попали территория комплекса, дороги и фасады зданий.

Подробности в материале: В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 23 тыс. человек

В Петербурге за последние сутки провели 23 тыс. 137 тестов на коронавирус. Об этом сообщает 18 июня городской оперативный штаб.

Об этом: В Северной Осетии открылись летние веранды кафе и ресторанов

Летние веранды заведений общепита начали свою работу после частичного снятия ограничений, введенных с целью борьбы с распространением коронавируса, в Северной Осетии. Об этом сообщили корреспонденты национальной телекомпании «Осетия — Ирыстон».

Об этом: В России выявлено 7790 новых случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявили 7790 носителей коронавируса, сообщили 18 июня в московском оперштабе.

В Санкт-Петербурге общественная «Стена памяти» медиков, погибших во время борьбы с коронавирусной инфекцией, пополнилась еще шестью именами. Таким образом, в Петербурге с начала пандемии, по неофициальным данным, от COVID-19 умер 41 медик.

Четыре пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе. Причиной смерти во всех случаях стала пневмония.

Читайте подробнее: Партию защитных масок из Китая доставили в Тольятти

По сообщению пресс-службы ведомства, маски пришли от департамента международных отношений Народного Правительства муниципалитета Лоян.

Пять тысяч масок поступили из китайского города-побратима Лоян в Тольятти. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Красноярском крае достигло 75. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки скончались четыре человека. Тем временем число подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 7 тыс. и достигло 7129. За сутки специалисты выявили 156 новых носителей.

Читайте подробнее: В Ростовской области подтвердили ещё 146 случаев заражения коронавирусом

В Ростовской области за последние сутки подтверждено ещё 146 случаев заражения коронавирусом. Всего на Дону положительный результат теста на SARS-CoV-2 за весь период пандемии получили 8 тыс. 97 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 18 июня.

Подробности в материале: В Тульской области за сутки выявлены 92 носителя коронавируса

92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперштабе.

Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки скончались две пациентки с COVID-19

За минувшие сутки в Тамбовской области от COVID-19 умерли две пожилые пациентки, в результате чего суммарное количество летальных исходов в области возросло до 18 случаев. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба региональной администрации.

Читайте подробнее: В России умерли от коронавирусной инфекции 7660 человек

Число умерших от коронавирусной инфекции в России достигло 7660. Об этом 18 июня сообщили в московском оперштабе.

Читайте также: На Кубани подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом

69 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе. Возраст пациентов от одного до 91 года.

Читайте подробнее: В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях запрета на проверки бизнеса

В России прокуроры пресекли почти пять тысяч фактов нарушения запрета на проверки бизнеса, который был введен из-за коронавируса. Об этом 18 июня сообщили в Генпрокуратуре.

В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число подтверждённых случаев достигло 7129. Об этом 18 июня сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Читайте также: В Москве за сутки выявили 1040 носителей коронавируса

За последние сутки в Москве выявили 1040 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 18 июня в московском оперштабе.

Подробности в материале: В Белгородской области подтвердили ещё 74 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом в Белгородской области. Данные предоставили 18 июня в федеральном оперативном штабе.

Об этом: В Архангельской области введен первый этап снятия ограничений

Первый этап снятия ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции, введен в Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства .

В больницах лечатся 44 пациента. В амбулаторных условиях (дома) под меднаблюдением находится 21 человек.

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 18 июня, выявлено 65 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Читайте подробнее: В Крыму за сутки не выявили ни одного носителя коронавируса

Прогресс. За минувшие сутки в Крыму ни у одного жителя не подтвердили положительный результат теста на коронавирус.

Всего за время эпидемии в регионе выздоровели 20 355 человек, переболевших COVID-19. Все были выписаны после получения отрицательных результатов исследования.

В Подмосковье за сутки 1036 человек выздоровели и выписались после отрицательных результатов исследования на SARS-CoV-2. Об этом сообщает Мособлштаб.

Подробности в материале: В Тверской области за сутки скончался один пациент с коронавирусом

65 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе.

В Ростовской области подтвердили четыре летальных исхода среди пациентов, ранее получивших положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв COVID-19 на Дону за весь период пандемии стало 76 человек, уточнили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Читайте также: В Брянской области выявили ещё 73 носителя коронавируса

Ещё 73 положительных теста на коронавирус подтверждены в Брянской области за прошедшие сутки. Об этом 18 июня рассказали в региональном оперативном штабе.

В Петербурге за последние сутки зафиксировали 231 нового носителя коронавируса. Об этом сообщает 18 июня оперативный штаб. Статистика в последнюю неделю демонстрирует плавное снижение петербургских показателей зараженности.

Читайте также: В Воронежской области скончался ещё один пациент с коронавирусом

Один человек с положительным тестом на коронавирус скончался в Воронежской области, данные о новом смертельном исходе включены в федеральную статистику и опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Читайте подробнее: В Тюменской области выявлен ещё 51 носитель коронавируса

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 18 июня зарегистрировано 2433 случая заражения SARS-CoV-2. Из них 1404 человек выздоровели, 15 пациентов с COVID-19 скончались.

В Тюменской области выявлен 51 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

На 100 тысяч населения приходится 153,7 носителей SARS-CoV-2. Темп прироста выявленных случаев заражения составил 2.

В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 59 случаев заражения коронавирусом, сообщает 18 июня Управление Роспотребнадзора по региону.

Подробности в материале: На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 231 человека

Теперь в регионе подтверждено 10 тысяч 247 случаев заражения.

Вирус нашли у жителей Арамили, Березовского, Дегтярска, Екатеринбурга (+ 163), Краснотурьинска, п. Малышева, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского, Ревды, Североуральска, Староуткинска и Шали.

В Свердловской области подтвердили ещё 231 случай выявления коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Еще 29 смертей от заболевания COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией, подтвердили в Петербурге за последние сутки. Об этом сообщает 18 июня оперативный штаб.

11:10 18.06.2020

Нынешняя ситуация с коронавирусом только закрепила важность поправок к Конституции РФ, где сказано об обеспечении оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранении и укреплении общественного здоровья, создании условий для ведения здорового образа жизни, формировании культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. Об этом кратком разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил директор Федерального национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН, профессор, член ОП РФ Николай Дайхес:

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Об этом: «Это прекрасно»: о медицинских поправках к Конституции РФ

11:10 18.06.2020 Ещё 109 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области за последние сутки. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2156 взрослых и 63 ребёнка, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили 109 случаев заражения коронавирусом

11:11 18.06.2020 В Приволжском федеральном округе на 18 июня выявили 1081 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 60 992 случаев. Читайте также: Число носителей коронавируса в ПФО превысило 60,9 тыс. человек

11:12 18.06.2020 На Ямале региональным Центром гигиены и эпидемиологии подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО. Основные очаги заражения на сегодня — Новый Уренгой, Тарко-Сале, Салехард. За весь период пандемии в ЯНАО на 18 июня подтверждено 3713 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 1695 пациентов, 21 скончался. Об этом: На Ямале за сутки выявлено 127 случаев заражения коронавирусом

11:12 18.06.2020 За истекшие сутки в Крыму скончалось ещё два пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Крыму скончались два пациента с коронавирусом

11:13 18.06.2020 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за минувшие сутки, данные об этом 18 июня опубликовал федеральный оперативный штаб. Подробности в материале: В Смоленской области выявлено 63 носителя коронавируса, один человек умер

11:13 18.06.2020 В Ленинградской области за прошедшие сутки, 17 июня, число выздоровевших от коронавирусной инфекции жителей почти в 4,5 раза превысило число новых заразившихся. Об этом: В Ленобласти число выписанных за сутки в 4,5 раза больше числа заразившихся

11:16 18.06.2020 Женщина с положительным тестом на коронавирус скончалась в Рязанской области, сообщает региональная оперативная группа. В связи с тяжёлым состоянием она была подключена к аппарату ИВЛ. Подробности в материале: В Рязанской области скончался ещё один пациент с коронавирусом

11:18 18.06.2020 В Амурской области за последние сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Наибольший прирост инфицированных фиксируется в городах Благовещенск (+22) и Свободный (+9). Читайте подробнее: В Амурской области за сутки выявили 43 новых носителя коронавируса

11:20 18.06.2020 Лаборатория по исследованию анализов на коронавирус. 75.ru

11:20 18.06.2020 В Ростовской области состояние 42 пациентов, получивших положительный результат теста SARS-CoV-2, врачи оценивают как тяжёлое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 18 июня. Подробности в материале: В Ростовской области 42 пациента с SARS-CoV-2 находятся в тяжёлом состоянии

11:20 18.06.2020 В Удмуртии по состоянию на 18 июня выявили 20 новых носителей коронавируса. Всего в регионе подтверждено 1195 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Удмуртии выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом

11:21 18.06.2020 В Югре за последние сутки выявлено 243 случаев заражения коронавирусной инфекцией, и два летальных исхода течения болезни. Об этом сообщает федеральная служба Роспотребнадзора. Основные очаги заражения зафиксированы на сегодня в Нефтеюганском районе, Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нягани, Когалыме и Советском районе. Всего с начала пандемии в ХМАО на 18 июня зарегистрировано 5 453 заражений SARS-CoV-2. Из них выздоровели 2 663 пациентов, 32 скончались. Подробности в материале: Коронавирус за сутки в Югре: 243 заражения, две смерти

11:21 18.06.2020 Смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Белгородской области за минувшие сутки. Об этом сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородской области за сутки умер ещё один пациент с коронавирусом

11:22 18.06.2020 В Пензенской области по информации на 18 июня число выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило число зараженных. За последние сутки в регионе подтвердились 70 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом: В Пензенской области выявили ещё 70 носителей коронавируса

11:23 18.06.2020 За сутки в Мурманской области подтвердились еще 64 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 4219. Читайте также: Тысяча человек заразилась коронавирусом в Мурманске

11:23 18.06.2020 В Хабаровском крае от последствий коронавируса скончался 21-й пациент. Общее число заражений превысило 3,2 тыс. Читайте подробнее: В Хабаровском крае коронавирусом заразились более 3,2 тыс. человек

11:23 18.06.2020 Около 50 врачей, медсестер и водителей машин скорой помощи, участвующих в борьбе за здоровье пациентов с диагнозом COVID-19, наградят в Республике Ингушетия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства. Подробности в материале: В Ингушетии наградят около 50 работников медицинской сферы

11:24 18.06.2020 Власти Ленинградской области сделали дополнительные послабления для жителей третьей, «зеленой» зоны, где зарегистрировано наименьшее число заболевших коронавирусной инфекцией. Теперь в таких населенных пунктах разрешено проводить массовые мероприятия и заниматься спортом, но только в медицинских масках. Читайте также: Власти Ленобласти ослабили запреты в «зеленой» зоне региона

11:24 18.06.2020 В Татарии на 18 июня коронавирус выявили ещё у 38 человек. Всего с момента начала наблюдения числятся носителями коронавируса в республике 4078 человек, выздоровели 3632 пациента, за сутки — четверо. Читайте также: В Татарии подтвердили ещё 38 случаев заражение коронавирусом

11:26 18.06.2020 В Свердловской области умерли от COVID-19 ещё три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Теперь в регионе подтверждено 60 таких смертей. Все пациенты скончались от последствий инфекции. Сколько больных COVID-19 умерли от других причин, не сообщается. Читайте также: На Среднем Урале подтвердили ещё три случая смерти от COVID-19

11:27 18.06.2020 В Курганской области за минувшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко. Из новых случаев пять являются завозными — из Москвы, ХМАО и ЯНАО. Остальные 27 случаев — контактные и местные. Всего с начала пандемии в Зауралье зафиксировано 473 случая заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 254 человек, одна пациентка скончалась. Об этом: В Курганской области за сутки выявлено 32 заражения коронавирусом

11:30 18.06.2020 В Ростовской области число выздоровевших среди пациентов с коронавирусом превысило 3 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 18 июня. Читайте также: В Ростовской области за сутки выздоровели 206 пациентов с коронавирусом

11:30 18.06.2020 За минувшие сутки подтверждены ещё 50 положительных тестов на коронавирус у жителей Рязанской области. Об этом 18 июня рассказали в региональной оперативной рабочей группе. Читайте также: В Рязанской области выявлены ещё 50 случаев заражения коронавирусом

11:32 18.06.2020 В Крыму за сутки выписали с выздоровлением восьмерых граждан после перенесённого коронавируса. Выздоровевших за весь период в регионе — 389 человек. Читайте также: В Крыму выписали из больниц после коронавируса восемь пациентов

11:33 18.06.2020 В Еврейской АО за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Еврейской АО за сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом

11:34 18.06.2020 В Удмуртии на утро 18 июня скончался ещё один житель республики с подтверждённым заражением коронавирусом. Мужчине было 84 года. Читайте подробнее: В Удмуртии скончался ещё один мужчина с коронавирусом

11:36 18.06.2020 Свыше 309 тысяч человек в России в настоящее время находятся под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 18 июня сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний. Читайте также: В РФ под наблюдением медиков из-за SARS-CoV-2 остается 309 тыс. человек

11:36 18.06.2020 71 новый случай заражения коронавирусом выявлен за минувшие сутки в Орловской области, данные 18 июня опубликовал федеральный оперативный штаб. Подробности в материале: В Орловской области за сутки выявили 71 носителя коронавируса

11:37 18.06.2020 В Курской области 18 июня подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе было зарегистрировано 4256 случаев. Об этом: В Курской области выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом

11:38 18.06.2020 В Липецкой области 18 июня подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 3228 случаев. Читайте также: В Липецкой области подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом

11:44 18.06.2020 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за минувшие сутки, данные 18 июня приводит федеральный оперативный штаб. Читайте подробнее: В Ивановской области за сутки выявили 83 носителя коронавируса

11:44 18.06.2020 В Подмосковье за сутки подтвердили 667 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает Мособлштаб. Всего за время эпидемии в Московской области подтвердили 52 083 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели и выписались после получения отрицательных результатов исследования 20 355 человек. Скончался 751 человек. Об этом: В Подмосковье за сутки подтвердили 667 случаев заражения SARS-CoV-2

11:44 18.06.2020 В Нижегородской области по состоянию на 18 июня выявлено 233 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 14 881 случай заражения SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили ещё 233 носителя коронавируса

11:44 18.06.2020 60 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 18 июня сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. По данным ресурса, всего в регионе выявлено 4730 фактов заражения этой инфекцией. Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом

11:46 18.06.2020 На Сахалине за сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: На Сахалине за сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом

11:47 18.06.2020 В Астраханской области 18 июня подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 3076 подтверждённых случаев. Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом

11:48 18.06.2020 В Ростовской области за весь период пандемии проведено более 201 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 18 июня. Читайте также: В Ростовской области выполнили более 200 тыс. тестов на SARS-CoV-2

11:52 18.06.2020 В Мордовии по состоянию на 18 июня выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции в республике составило 2818 человек. Подробности в материале: В Мордовии число носителей коронавируса выросло до 2818 человек

11:54 18.06.2020 В Свердловской области выздоровели уже 4853 человека, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. За минувшие сутки врачи выписали по выздоровлению 196 пациентов. Лечение продолжают 560 пациентов с состоянии средней тяжести и 91 пациент в тяжело состоянии (из них 80 лежат в реанимации, а 38 пациентов подключены к ИВЛ). Сколько пациентов чувствуют себя удовлетворительно, не говорится. Подробности в материале: На Среднем Урале вылечили почти 5000 пациентов, переболевших COVID-19

11:54 18.06.2020 Статистика инфицированных и умерших от COVID-19 в России реальная, поскольку в стране протестированы на коронавирус порядка 11% населения. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Читайте также: В ВОЗ назвали реальной статистику смертности от COVID-19 в России

11:59 18.06.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Северном Кавказе по состоянию на 10:35 18 июня достигло 25 тыс. 643. За минувшие сутки в округе инфекция выявлена у 433 человек, сообщил федеральный оперативный штаб. Об этом: В СКФО выявлено более 25.5 тыс. случаев заражения коронавирусом

12:00 18.06.2020 Две пожилые женщины с COVID-19 скончались в минувшие сутки в Самарской области. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба оперативного штаба региона. По сообщению пресс-службы ведомства, женщины 78-и и 68-и лет страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Подробности в материале: В Самарской области скончались две женщины с COVID-19

12:00 18.06.2020 В Чувашии переболели COVID-19 ещё 15 человек, что в 4,8 раза больше по сравнению с новыми выявленными случаями заражения коронавирусом. Об этом: За сутки в Чувашии выявлены 72 носителя коронавируса

12:05 18.06.2020 За минувшие сутки в Калининградской области подтверждено 34 случаев коронавирусной инфекции. За всё время пандемии зарегистрировано 2195 заболевших, сообщили сегодня, 18 июня, в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. Об этом: В Калининграде новая смерть от COVID-19 и 34 новых заражённых

12:06 18.06.2020 В Ростове-на-Дону оштрафовали горожанина, которого полицейские задержали по подозрению в подделке и сбыте спецпропусков, разрешающих перемещение граждан по областному центру в период действия режима всеобщей изоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре. Читайте подробнее: Ростовчанина оштрафовали за подделку и сбыт спецпропусков

12:07 18.06.2020 В Марий Эл по состоянию на 18 июня выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 выросло до 2557 случаев. Об этом: В Марий Эл выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

12:07 18.06.2020 За минувшие сутки на территории России от COVID-19 умерли ещё 182 пациента. Это следует 18 июня из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: В России за сутки от COVID-19 скончались 182 пациента

12:10 18.06.2020 В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 103 человека, при этом зарегистрирован новый летальных исход. Об этом: За сутки в Ульяновской области выявлены 123 носителя коронавируса

12:12 18.06.2020 Снятие ограничений, принимаемое регионами РФ, не приводит к росту числа новых случаев заражения. Об этом 18 июня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. Читайте подробнее: Мишустин: послабления не приводят к росту числа заражений

12:13 18.06.2020 76 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба пресс-служба регионального оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, больше всего носителей этой инфекции выявляли в Самаре (34 случая заражения). Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 76 случаев заражения коронавирусом

12:14 18.06.2020 Во Владимирской области 18 июня подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона зарегистрировано 3685 случаев. Читайте подробнее: Во Владимирской области выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом

12:18 18.06.2020 Проведение голосования по поправкам к КонституцииРФ 1 июля оптимально с эпидемиологической точки зрения. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова: «Да, действительно, с нашей точки зрения, это достаточно оптимальная дата. Мы сейчас видим уверенное снижение числа инфицированных. Это говорит о том, что распространенность вируса снижается. Мы понимаем, что это происходит из-за того, что соблюдаются определённые рекомендации. С другой стороны — это всё-таки результат погодных условий. Читайте подробнее: Роспотребнадзор считает оптимальным проведение голосования 1 июля

12:21 18.06.2020 Несмотря на постепенное снижение числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области, жителям региона расслабляться не стоит. На это обратила внимание в ходе онлайн-брифинга министр здравоохранения Дона Татьяна Быковская. Читайте подробнее: Ростовский минздрав: нарушение санитарных правил может отбросить нас назад

12:25 18.06.2020 В Иркутской области, согласно поручению главы региона Игоря Кобзева, создано 68 медицинских бригад для обследования пожилых людей на дому. В каждой клинике — от одной до шести бригад, в зависимости от потребности. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает оперативный штаб региона. «Это особенно актуально для муниципалитетов, находящихся в «красной» зоне: Иркутска, Иркутского, Усть-Кутского и Бодайбинского районов. Представители старшего поколения должны соблюдать режим самоизоляции. Но им, как никому другому, требуется медицинская помощь с заболеваниями, не связанными с COVID,-19», — подчеркнул Игорь Кобзев. По его словам, специализированные бригады созданы во всех медицинских организациях, подведомственных региональному минздраву. Читайте подробнее: В Приангарье созданы десятки медицинских бригад для выездов к пожилым

12:26 18.06.2020 В Краснодарской области снимают карантин Об этом: В Краснодарской области снимают карантин

12:26 18.06.2020 В России 489 медицинских работников скончались после заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника. Читайте подробнее: В России почти 500 медиков скончались после заражения коронавирусом

12:31 18.06.2020 Ослабление ограничений в регионах России не приводит к росту числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 июня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев заражения коронавирусом

12:34 18.06.2020 В Ульяновской области ужесточается контроль за соблюдением правил поведения в условиях режима повышенной готовности. Подробности в материале: Коронавирус: в Ульяновской области усилили контроль за контактными лицами

12:34 18.06.2020 Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов считает, что «Ростов» не заслуживает технического поражения в связи с тем, что из-за вспышки коронавирусной инфекции не сможет сыграть с «Сочи». Соответствующее заявление размещено на странице уральской команды в Twitter. Читайте также: Президент ФК «Урал» вступился за «Ростов»

12:35 18.06.2020 В Приволжском федеральном округе третий день подряд число выздоровевших за сутки граждан превышает количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Поволжье выздоровели от COVID-19 более 36,4 тыс. человек

12:37 18.06.2020 Торговые центры без ограничений по площади, а также непродовольственные магазины площадью до 800 кв. смогут работать в Краснодарском крае с 21 июня. Решение было принято 18 июня на заседании оперативного штаба. Читайте также: В Краснодарском крае откроются торговые центры

12:41 18.06.2020 Работа образовательных учреждений дополнительного образования, но только для взрослых, возобновляется в Краснодарском крае с 21 июня. Решение было принято 18 июня на заседании оперштаба, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: На Кубани разрешат работу школ вождения и ДОСААФ

12:41 18.06.2020 В Санкт-Петербурге из стационара выписан первый пациент, который прошел полноценную реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции. Им оказался врач, который уже вернулся к работе. Об этом: В Петербурге выписан первый реабилитант после COVID-19

12:42 18.06.2020 Средствами индивидуальной защиты нельзя пренебрегать даже на фоне стабилизации ситуации по COVID-19. Об этом журналистам заявил заместитель главврача городского центра медицинской профилактики в Екатеринбурге, кандидат медицинских наук, главный эпидемиолог города Александр Харитонов. Читайте подробнее: Свердловский эпидемиолог объяснил, почему нужно продолжать носить маски

12:43 18.06.2020 За минувшие сутки в Севастополе подтвердили положительный результат теста на коронавирус у четырёх человек. С начала пандемии в городе-герое у 195 граждан выявили новую инфекцию, три человека скончались. Читайте подробнее: В Севастополе за сутки выявили четырёх носителей SARS-CoV-2

12:46 18.06.2020 В Астраханской области подтверждён еще один летальный случай среди пациентов с COVID-19. В инфекционном госпитале Александро-Мариинской областной клинической больницы 14 июня скончался 60-летний мужчина. Читайте подробнее: В Астрахани умер ещё один пациент с COVID-19

12:50 18.06.2020 Ко второму этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, приступила Рязанская область. Глава региона Николай Любимов 18 июня подписал соответствующее распоряжение. Подробности в материале: Рязанская область начинает второй этап снятия ограничений из-за COVID-19

12:55 18.06.2020 На пике пандемии коронавируса ежесуточная заболеваемость COVID-19 в России была в два раза ниже, чем во многих европейских странах. Об этом 18 июня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом: Попова сравнила заболеваемость на пике эпидемии коронавируса в РФ и Европе

12:58 18.06.2020 Работа всех мест размещения — гостиниц, отелей — без ограничения номерного фонда и площади будет разрешена в Краснодарском крае с 21 июня. Решение принято на заседании оперативного штаба 18 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Краснодарском крае разрешена работа всех гостиниц

13:04 18.06.2020 В Краснодарском крае в обсерваторы не будут отправлять приезжающих из других регионов. Решение принято 21 июня на заседании оперштаба. Об этом: На Кубани обсерваторы будут работать лишь для приезжих из-за рубежа

13:08 18.06.2020 Во временный госпиталь, развернутый в павильонах петербургского выставочного комплекса «Ленэкспо», начнут доставлять не только «легких» больных COVID-19, но и больных в состоянии средней тяжести. Об этом 18 июня объявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В «Ленэкспо» в Петербурге повезут больных COVID-19 средней тяжести

13:09 18.06.2020 Детские стационарные лагеря и санатории с медицинской лицензией смогут работать в Краснодарском крае с 1 июля, решение принято 18 июня на заседании регионального оперативного штаба. Однако пока отдохнуть смогут только дети, проживающие на территории Краснодарского края. Заполнены лагеря могут быть только на 50%. Подробности в материале: На Кубани с 1 июля разрешат детский отдых — но только для «своих»

13:10 18.06.2020 Правительство направит дополнительные средства на выплаты медицинским работникам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил 18 июня премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. «Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей», — сказал Мишустин. Читайте также: Ещё один миллиард рублей пойдёт на президентские выплаты медикам

13:15 18.06.2020 Очередной 7-й театральный сезон, выдавшийся в этом году из-за пандемии коронавируса необычным, завершил Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Московской области. Читайте также: Московский Губернский театр завершил театральный сезон

13:18 18.06.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сделает прививку от коронавируса, как только появится вакцина. Читайте подробнее: Попова заявила о готовности сделать прививку от коронавируса

13:19 18.06.2020 77 человек выписаны с выздоровлением после коронавируса в Тверской области за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 18 июня. Всего в регионе вылечились после коронавируса 1819 человек. Об этом: В Тверской области за сутки после коронавируса выздоровели 77 человек

13:21 18.06.2020 По итогам мая 2020 года российские дилеры реализовали 762 новых автобуса, что на 30,6% меньше, чем в мае 2019 года. Об этом 18 июня сообщается на сайте «Автостат Инфо». Читайте подробнее: Продажи новых автобусов в РФ «просели» в мае на 30,6%

13:23 18.06.2020 Система здравоохранения Санкт-Петербурга все еще перегружена из-за коронавируса, но город вышел на плато. Об этом заявил 18 июня губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM. В полевой госпиталь «Ленэкспо» скоро повезут больных в состоянии средней тяжести. Накануне также в городе перепрофилировали под COVID-19 24-ю по счету больницу. Подробности в материале: Губернатор Петербурга заявил о перегрузке здравоохранения из-за COVID-19

13:31 18.06.2020 Концерт британского исполнителя в стиле соул Майкла Кивануки, проведение которого планировалось на 23 июня в Санкт-Петербурге, перенесли на год из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом поклонникам сообщили организаторы гастролей в соцсети «ВКонтакте». Читайте также: Концерты соул-гитариста Кивануки в России перенесли на 2021 год

13:36 18.06.2020 На территорию Краснодарского края будет разрешён въезд без справки об отсутствии коронавируса, однако тем, кто приезжает на отдых в санатории, справку по-прежнему придётся предъявить. Читайте также: В Краснодарский край разрешат въезд без справки об отсутствии коронавируса

13:44 18.06.2020 Россия примет все необходимые меры для защиты от коронавируса всех прибывающих на парад Победы в Москву иностранных лидеров. Об этом 18 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Песков рассказал о мерах безопасности на параде Победы

13:47 18.06.2020 Семи пермякам, застрявшим за рубежом из-за пандемии COVID-19, власти Пермского края помогли вернуться домой, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавируса. Одному туристу помогли вернуться из Нью-Йорка в Москву. Сегодня, 18 июня, в Пермь прибыли двое туристов из Турции и четверо из Киргизии. Все они через соцсети попросили о содействии в возвращении на Родину. Читайте подробнее: Застрявшей за границей группе пермяков помогли вернуться домой

13:47 18.06.2020 Голосование по поправкам к Конституции РФ пообещали сделать максимально безопасным для жителей Алтайского края. Как отмечает официальный сайт избирательной комиссии региона со ссылкой на слова председателя крайизбиркома Ирины Акимовой, для проведения голосования в край поступило свыше полутора миллионов одноразовых масок и перчаток, около 70 тысяч одноразовых халатов, около 15 тысяч защитных экранов для лица. Серьезные требования предъявлены непосредственно и к организации голосования в помещениях. В числе обязательных мер — регулярная дезинфекция поверхностей, термометрия на входе, соблюдение дистанции между людьми, разграничение входящих и выходящих потоков участников голосования, наличие антисептических средств для рук, одноразовые шариковые ручки и прочее. Читайте подробнее: Инфекция не пройдёт: как будут голосовать по Конституции на Алтае

13:55 18.06.2020 Необходимо соблюдать все меры профилактики, невзирая на достижение плато по коронавирусу. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, Харитонов призвал горожан носить маски и не забывать о чистоте рук. Сейчас в общественных местах много людей, которые забывают о мерах профилактики, сетует специалист. Часть горожан могут являться бессимптомными больными COVID-19 и не знать об этом. «Именно поэтому мы и говорим, что средства защиты нужно использовать все время», — добавил Харитонов. Об этом: Уральский эпидемиолог призвал не забывать о средствах индивидуальной защиты

14:10 18.06.2020 В Оренбургской области ассоциация участников спортивно-оздоровительной индустрии обратилась к исполнительной и законодательной власти региона с просьбой разрешить начать работу. Авторы обращения говорят о том, что фитнес-центр оказались в кризисной ситуации из-за вынужденного длительного простоя, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Третий месяц полного простоя нашей индустрии ведет к огромным убыткам по всем статьям затрат: арендным и коммунальным платежам, заработной плате персоналу. Государственные субсидии, выделенные нашей спортивной отрасли, как одной из пострадавших, позволили частично закрыть потребность в зарплате за апрель и май месяцы. Обеспечить исполнение обязательств по оплате труда сотрудникам за июнь месяц не предоставляется возможным, равно как и исполнение прочих обязательств, в связи с отсутствием финансовой подушки безопасности из-за низкой маржинальности бизнеса и основного дохода за эти три месяца простоя», — отметили в ассоциации участников спортивно-оздоровительной индустрии. Читайте также: В Оренбуржье фитнес-клубы просят разрешение на возобновление работы

14:10 18.06.2020 Законопроект, фактически приравнивающий медиков к госслужащим, разработали депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. Об этом: Законопроект, приравнивающий медиков к госслужащим, подготовили в Госдуме

14:11 18.06.2020 Обновлённый план восстановления российской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, будет представлен главе государства в установленные сроки, сообщил 18 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что в поручении президента была указана дата 19 июня. Об этом: Песков: обновлённый план экономических мер вовремя представят Путину

14:13 18.06.2020 Липецкая область готовится перейти ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу с 25 июня. Будут открыты торговые центры площадью до 800 квадратных метров, образовательные учреждения, возобновится уличная торговля. Подробности в материале: Липецкая область приступит ко второму этапу снятия ограничений с 25 июня

14:19 18.06.2020 В военном госпитале им. Бурденко первым 18 добровольцам была введена опытная вакцина против коронавируса Об этом 18 июня сообщили в Минобороны РФ. Читайте подробнее: В России военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам

14:19 18.06.2020 Мурманские врачи обратились к губернатору региона Андрею Чибису с просьбой провести парад Победы в закрытом формате. Читайте подробнее: Мурманские врачи опасаются всплеска COVID-19 после парада Победы

14:26 18.06.2020 По итогам мая 2020 года в России были проданы 71 543 единицы новых автотранспортных средств (АТС) — на 44,8% меньше, чем год назад. Об этом говорится в совместном исследовании «АСМ-холдинг» и «Автостат Инфо». Об этом: В РФ снизилась реализация новых автотранспортных средств

14:41 18.06.2020 Результата теста на коронавирус в Петербурге приходится ждать от семи дней. Об этом заявил депутат Госдумы от Петербурга, председатель совета региональной Торгово-промышленной палаты Владимир Катенев, передает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Результатов тестов на коронавирус в Петербурге ждут больше недели

14:42 18.06.2020 Мэрия Перми направит на улучшение экономической ситуации 226 млн рублей. Проект изменений в бюджет внесен в гордуму, сообщает пресс-служба мэрии. Средства выделят на поддержку перевозчиков, работающих на городских маршрутах, дезинфекцию общественного транспорта, а также на покрытие арендной платы аутсорсеров питания в учреждениях образования и поддержку учреждений культуры. Читайте подробнее: В Перми на стабилизацию экономической ситуации выделят 226 млн рублей

14:49 18.06.2020 Рекомендации по лечению COVID-19 изменились после фиксирования у пациентов с этой болезнью «молодых инсультов». Об этом 18 июня сообщила заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова на брифинге в республиканском минздраве. По ее словам, коронавирус несет опасность не только для бронхо-легочной системы человека. Читайте подробнее: В Башкирии рассказали о новых проявлениях COVID-19

14:58 18.06.2020 Американская компания заключила с пермским производителем контакт на поставку комплексов для измерения температуры. За океан отправится 400 электронных платформ «Промобот Термоконтроль», сообщает пресс-служба краевой администрации. Терминалы планируют установить в медицинских учреждениях восточного побережья Соединенных Штатов. Первые два терминала уже отправлены в Нью-Йорк. Ежемесячно американская компания намерена внедрять в больницы по 50 электронных терминалов. Около 100 автономных станции «Термоконтроль» на сумму 500 тыс. евро планируется экспортировать в Германию и Грецию. Читайте подробнее: В клиниках США установят пермские комплексы термоконтроля

15:01 18.06.2020 В Югре скончалась врач-пульмонолог из инфекционного госпиталя Нижневартовска Надежда Лунгу, которая работала с «ковидными» пациентами. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в прямом эфире 18 июня в своём аккаунте Instagram. Подробности в материале: В Югре умерла на работе врач-пульмонолог из «ковидного» госпиталя

15:08 18.06.2020 Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в «коронавирусных» больницах не будут устанавливать временные избирательные участки.

15:12 18.06.2020 Выплаты в 10 тыс. рублей на фоне спада экономики из-за коронавируса будут распространены на семьи с детьми и от 16 до 18 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»). Читайте подробнее: Выплаты в 10 тыс. рублей получат дети до 18 лет

15:16 18.06.2020 За последние сутки в Архангельской области региональным референс-центром выявлено 118 новых случаев COVID-19. Половина из них — в Северодвинске. Об этом: 118 случаев заражения коронавирусом выявили в Архангельской области

15:16 18.06.2020 Минздрав Оренбургской области отменил приказ горбольницы № 6 в Оренбурге, которым предусматривалось сокращение стимулирующих выплат медработникам. Информация об этом опубликована на странице ведомства в Instagram. Чиновники проводят служебную проверку. По ее результатам министерство даст правовую оценку действиям должностных лиц клиники. Читайте также: Минздрав отменил приказ больницы Оренбурга о сокращении выплат медикам

15:20 18.06.2020 Более 800 тысяч рублей стимулирующих выплат получили сотрудники больницы после вмешательства прокуратуры в Башкирии. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. По сообщению пресс-службы ведомства, свыше 20 сотрудников Белебеевской ЦРБ, оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19, не получили положенные им стимулирующие выплаты. Читайте также: В Башкирии после вмешательства прокуратуры 20 медиков получили выплаты

15:32 18.06.2020 В Югре, в нижневартовской колонии №15 введён карантин по причине признаков острого респираторного заболевания у одного из сотрудников. Об этом сообщает УФСИН России по ХМАО. Подробности в материале: В Югре у сотрудника колонии подозревают заражение коронавирусом

15:35 18.06.2020 Как будет воплощена процедура голосования по Конституции с мерами безопасности от коронавирусам в жизнь, можно будет увидеть только в день голосования или непосредственно перед ним. Но те меры, которые разработал ЦИК, адекватные, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семёнов. Читайте также: Эпидемиолог: голосовать по Конституции безопаснее дистанционно

15:35 18.06.2020 Во Владимирской области по состоянию на 18 июня подтверждено 4 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Были выписаны после выздоровления 1973 пациента, в том числе 58 человек — за последние сутки. Подробности в материале: Во Владимирской области подтверждены ещё две смерти пациентов с COVID-19

15:47 18.06.2020 В Ставропольском крае разрешили работу спа-салонов, бань и саун.

16:00 18.06.2020 20 торговых центров и около 1,6 тыс. средств размещения смогут возобновить работу в Сочи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Об этом: В Сочи с 21 июня смогут работать 20 торговых центров и 1,6 тыс. гостиниц

16:00 18.06.2020 В колхозе «За Родину» в Калининградской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщили сегодня, 18 июня, в пресс-службе регионального правительства. Читайте также: В Калининграде зафиксировали вспышку коронавируса в колхозе «За Родину»

16:02 18.06.2020 Новый этап смягчения ограничительных мер, введённых в целях недопущения распространения коронавируса, начинает действовать с 20 июня в Белгородской области. Начинают работать бассейны и отменена обязательная самоизоляция граждан, приезжающих из столичного региона. Читайте также: В Белгородской области снова смягчили ограничения из-за коронавируса

16:04 18.06.2020 Рынок труда Петербурга продолжает испытывать на себе влияния «коронавирусного» кризиса. Об этом заявил председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, передает корреспондент ИА REGNUM. Уровень регистрируемой безработицы составляет 2,7%. Читайте подробнее: Власти считают ситуацию на рынке труда Петербурга «очень жёсткой»

16:05 18.06.2020 Порядок создания изоляторов для граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией, утвердил глава Башкирии Радий Хабиров. Соответствующее Постановление 18 июня опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии. Согласно документу, изоляторы создаются в медучреждениях и будут действовать в период режима «Повышенная готовность». Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Башкирии утвержден порядок создания изоляторов

16:06 18.06.2020 В Новосибирской области проводят санитарную обработку школ, в которых пройдёт Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Читайте подробнее: Новосибирские школы продезинфицируют перед ЕГЭ и голосованием

16:09 18.06.2020 Коронавирусной инфекцией болели более 30 депутатов Госдумы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом: Володин: более 30 депутатов Госдумы болели COVID-19

16:12 18.06.2020 После анонсирования отмены обсервации по прилёту в Калининградскую область, губернатор Калининградской области Антон Алиханов дополнил свою запись в социальной сети Instagram, уточнив правила прибытия в регион. Читайте также: Алиханов назвал условия прилёта из других регионов в Калининград

16:14 18.06.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядка 90% жителей столицы соблюдали режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. По его словам, ситуация в городе еженедельно улучшается, несмотря на снятие ограничительных мер.

16:15 18.06.2020 В Санкт-Петербурге от осложнений заболевания COVID-19 скончался еще один молодой врач — 33-летний офтальмолог городской больницы №2, перепрофилированной под прием пациентов с внебольничной пневмонией. Он до последнего работал в «красной зоне» и помогал пациентам с коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Петербурге от COVID-19 умер 33-летний врач из «красной зоны»

16:17 18.06.2020 В Арбитражном суде Чувашии продолжаются разбирательства между троллейбусным управлением Чебоксар и энергосбытовой компании из-за долгов предприятия за электричество. В ответ на уведомление о введении режима ограничения энергопотребления троллейбусники обратились в суд, требуя признать его «не подлежащим исполнению». На предприятии ссылаются на социальную значимость и «неизбежность транспортного коллапса», а также на падение выручки из-за пандемии коронавируса. Подробности в материале: Троллейбусное предприятие Чебоксар опасается коллапса из-за энергетиков

16:18 18.06.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парк «Зарядье», который на сегодняшний день является единственной закрытой парковой зоной в столице, может открыться 23 июня.

16:23 18.06.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.

16:23 18.06.2020 Врачи из Тюмени едут на помощь коллегам из Нового Уренгоя в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный штаб Тюменской области. Читайте также: На Ямал отправился десант из Тюмени на борьбу с COVID-19

16:26 18.06.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о том, что массовые мероприятия в столице пока ещё запрещены, поэтому ЗАГСы работают в прежнем режиме.

16:34 18.06.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что жителям столицы по-прежнему желательно избегать большого скопления людей. «Я все-таки еще раз обращаю внимание: если мы что-то открываем… тем не менее, я все равно прошу вас убедительно: если вы видите, что там большая скученность, что там много посетителей, выберите другое время или выберите другое место. Не надо, что называется, бросаться во все тяжкие. Все равно риск заражения коронавирусом, он сохраняется, поэтому нужно беречь себя и стараться выбирать такие маршруты, которые не очень людные», — сказал Собянин.

16:35 18.06.2020 На 67-м году жизни 17 июня в Бангладеш скончался от коронавируса врач из Казани Рашит Миннетдинов. Читайте подробнее: В Бангладеш от осложнений COVID-19 скончался врач из Казани

16:37 18.06.2020 Ряд патриотических мероприятий, которые в условиях сложной эпидемической обстановки пройдут при строгом соблюдении санитарных норм и правил, состоятся в Рязани 24 июня. Торжественное военизированное шествие отменено. Об этом 18 июня рассказал журналистам губернатор Николай Любимов. Подробности в материале: Рязанский губернатор рассказал о мероприятиях в честь 75-летия Победы

16:40 18.06.2020 Лишь около 120 предприятий Петербурга сумели добиться признания форс-мажора из-за пандемии коронавируса, чтобы справиться с убытками. Об этом заявил депутат Госдумы от Петербурга, председатель совета Торгово-промышленной палаты города Владимир Катенев. Подробности в материале: В Петербурге лишь немногие бизнесы добились признания форс-мажора по COVID

16:45 18.06.2020 Мэр Москвы отметил улучшение эпидемиологической ситуации в городе по ряду показателей на 25−30%. Об этом: Собянин сообщил о росте числа жителей Москвы, соблюдающих ограничения

16:46 18.06.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении дополнительных мер безопасности в рамках голосования по изменениям в Конституцию РФ. Он пообещал снабдить средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками работников участковых избирательных комиссий, а также следить за тем, чтобы на участках не было большого скопления людей.

17:02 18.06.2020 В Ленинградской области после непродолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, умерла медицинская сестра общей практики Тосненской клинической межрайонной больницы. Об этом 18 июня сообщили в официальной группе медицинского учреждения в одной из социальных сетей. Об этом: В Ленобласти от COVID-19 умерла опытная медсестра

17:07 18.06.2020 В Свердловской области пока не будут снимать «режим повышенной готовности» по коронавирусу, заявил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram. «В сегодняшних условиях речи о полном снятии ограничений, конечно, не идет», — уточнил чиновник. Глава региона согласился, что у населения «накопилась усталость», но призвал ориентироваться на объективную информацию о заболевамости COVID-19. Согласно статистике, эпидемиологическая ситуация пока не располагает к снятию ограничений. Однако губернатор призвал готовиться к частичному смягчению режима, если обстановка улучшится. Читайте также: Средний Урал пока не готов к смягчению режима по коронавирусу — губернатор

17:18 18.06.2020 Городская больница № 3, расположенная в Советском районе Новосибирска, будет перепрофилирована под инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил зданию «Новая Сибирь» главный врач Александр Осадчий. Читайте подробнее: В Новосибирске заработает ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом

17:19 18.06.2020 В медицинских учреждениях Архангельской области остаются свободными 303 койки инфекционного профиля. Из 419 аппаратов ИВЛ на сегодня задействованы 28: к ним подключены пациенты с COVID-19 в тяжелом состоянии. Читайте подробнее: В Архангельской области остаются свободными 300 коек для больных COVID-19

17:42 18.06.2020 Специалисты Сеченовского университета начали испытания вакцины от коронавируса на людях, введя препарат 18 добровольцам, сообщает 18 июня пресс-служба Минздрава РФ. Уточняется, что еще 20 добровольцев будут вакцинированы на следующей неделе. Читайте также: Сеченовский университет начал тестировать вакцину от коронавируса на людях

17:53 18.06.2020 В Тюменскую областную думу парламентарий Глеб Трубин внёс законопроект о единовременных выплатах родителям, воспитывающим детей от 16 до 18 лет, по 10 тыс. рублей в период пандемии коронавируса. Инициатива опубликована на официальном сайте регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Тюменский депутат предлагает доплатить родителям за подростков

17:59 18.06.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в случае соблюдения введённых в России ограничений второй волны коронавируса может не быть.

18:00 18.06.2020 Парад Победы 24 июня в Воронеже состоится — о решении было заявлено 18 июня. «24 июня в Воронеже состоится парад Победы. Формат мер безопасности по коронавирусу уточняется и будет озвучен позднее», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: В Воронеже подтвердили проведение парада Победы

18:06 18.06.2020 Петербургские врачи ожидают к осени большого роста числа обращений горожан с запущенными онкологическими заболеваниями. Эксперты предрекают, что таких пациентов будет ничуть не меньше, чем заболевших COVID-19, но их состояние будет намного хуже, а лечение — дороже. Читайте подробнее: Онкологи Петербурга ожидают роста числа пациентов на поздних стадиях

18:13 18.06.2020 Тест главы минздрава Удмуртии Георгия Щербака на коронавирусную инфекцию — положительный. Читайте также: У главы минздрва Удмуртии выявили коронавирус

18:25 18.06.2020 Власти Воркуты закрыли на карантин дежурную группу детского сада № 56. Причиной введения ограничений стал контакт одного из сотрудников с членом семьи, заболевшим COVID-19. Группу посещали 13 воспитанников, осуществляли присмотр и уход за детьми шесть сотрудников. Читайте подробнее: В Воркуте из-за COVID-19 закрыли на карантин детский сад

18:26 18.06.2020 В Саратовской области с 22 июня снимается запрет на прогулки в парках и скверах. При этом все остальные ограничительные мероприятия и запреты продолжат действовать до 30 июня. Подробности в материале: В Саратовской области сняли запрет на прогулки в парках и скверах

18:31 18.06.2020 В Челябинской области с начала пандемии скончались 102 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб. 67 умерли именно от COVID-19. А ещё у 35 он оказался сопутствующим. Эти люди ушли из жизни по причине основного заболевания. Читайте подробнее: В Челябинской области умерли 102 пациента с COVID-19

19:14 18.06.2020 Оперативная информация по коронавирусу на 18 июня. Челябинская область. [gubernator74.ru]

19:23 18.06.2020 На Ямале были выявлены бизнесмены, действия которых способствовали заражению коронавирусом 21 вахтовика. Об этом сообщила главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко. Читайте также: На Ямале обход санитарных правил повлёк заражение коронавирусом вахтовиков

20:12 18.06.2020 В департаменте образования и науки Москвы опровергли информацию о появлении инструкций по работе в образовательных учреждениях в режиме изоляции в сентябре 2020 года. «В СМИ появилась информация о том, что якобы, по данным департамента образования, 20 сентября в Москве снова введут режим изоляции. Это провокационное сообщение абсолютно не соответствует действительности. Никаких инструкций о работе в режиме изоляции в сентябре департамент не давал», — заявили в департаменте агентству РИА Новости.

20:48 18.06.2020 Оперативный штаб Забайкалья по коронавирусу [75.ru]

21:28 18.06.2020 13 июня оперативный штаб Мордовии сообщил о смерти 38-летнего хирурга республиканской клинической больницы Алексея Рябова. Согласно обновленным данным, врач был заражен коронавирусом. Читайте подробнее: У скончавшегося пять дней назад хирурга в Мордовии подтвердили COVID-19

21:41 18.06.2020 В свердловских инфекционных госпиталях осталось лишь 18,6% коек для больных COVID-19 и пневмонией. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram. По словам губернатора, занято уже 81,4% таких коек. Лечатся в условиях стационара 2615 пациентов с коронавирусом, а также 1765 человек с внебольничной пневмонией и 573 пациента с признаками ОРВИ и подозрением на заражение коронавирусом. Всего организовано 6088 коек указанной категории, добавил губернатор. Читайте также: В Свердловской области заняли более 80% коек для больных COVID-19

22:08 18.06.2020 В Москве открылись рестораны. Дарья Антонова © ИА REGNUM