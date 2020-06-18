Вашингтон, 18 июня, 2020, 08:21 — ИА Регнум. В американском городе Майами продаётся уникальный кастомный кроссовер BMW X6 2012 года производства, выполненный в стиле стимпанк. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru

CarsWeek BMW X6 в стиле стимпанк

Владелец модного авто называет его BMW XXX6. Машина имеет на кузове аэрографию, которая придаёт автомобилю эффектную внешность, а конструкция дверей модели позволяет открываться им против хода движения.

Необычный стиль XXX6 является современным отражением эстетики паровых машин. Кроссовер снабжён колесными дисками размером 22 дюйма, которые были специально изготовлены для этого автомобиля и существуют в одном экземпляре.

Под капотом кастомного кроссовера работает битурбированный 4.4 V8 производительностью 407 л. с. Силовой агрегат сочетается с 6-скоростным «автоматом».

За свой кроссовер владелец хочет получить 13,5 тыс. долларов (около 942 тыс. рублей).

Напомним, компания BMW планирует начать в КНР на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive производство кроссовера BMW iX3 с электрическим мотором.

Читайте также: Обнародована стоимость нового BMW M5 Competition