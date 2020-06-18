Сургутский район, Югра, 18 июня, 2020, 06:34 — ИА Регнум. В посёлке Белый Яр Сургутского района мать бросила четырёх детей на трое суток без еды. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО Состоянии комнаты, в которой найдены голодные дети

Четверо малолетних детей, 2008, 2009, 2012 и 2013 годов рождения, в ужасном состоянии были найдены запертыми в квартире сотрудниками полиции во время очередного рейда по неблагополучным семьям. Малыши пояснили, что их мать ушла из дома три дня назад и не появлялась. Дети направлены в медучреждение, затем их ждёт социальный центр.

Мать полицейские нашли на даче у друзей. Она заявила, что занимается устройством своей личной жизни.

По факту в отношении 30-летней гражданки составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Ей грозит штраф до 500 рублей, отмечают в пресс-службе полиции.