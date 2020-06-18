Чебоксары, 18 июня, 2020, 06:06 — ИА Регнум. В Чебоксарах планируют построить для Государственного архива современной истории (ГАСИ) республики новое архивохранилище. Данный вопрос был поднят на заседании научно-методического совета архивных учреждений Поволжья, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

В заседании принял участие врио главы Чувашии Олег Николаев, акцентировав внимание на том, что работники архивных учреждений вносят огромный вклад в сбережение национальной памяти, в том числе о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

«Необходимо сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, дать возможность узнавать людям о героизме советских солдат, тружеников тыла», — сказал Олег Николаев, подчеркнув, что на «это обращает внимание президент страны Владимир Путин».

Для этого в Чувашии также планируется строительство нового архивохранилища для Государственного архива современной истории республики. Это позволит более комфортно разместить архивные материалы, обеспечив современные стандарты и условия их хранения. Ранее в регионе было приобретено специализированное программное обеспечение, благодаря чему все государственные и муниципальные архивы имеют доступ к единой базе данных, куда оцифровываются все хранящихся в архивах документы.

Cap.ru Заседание научно-методического совета архивных учреждений Поволжья

Отметим, что в Чувашии работают три государственных и 25 муниципальных архивов. Общий фонд превышает 2,7 млн единиц хранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в честь 75-летия Победы архив современной истории проводит акцию по сбору документов из семейных архивов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла «Народная память. Сохраним Победу!». В числе первых документы из личного архива передал в фонд ГАСИ руководитель республики Олег Николаев. Тогда он отметил, что совместно с госархивом можно создать «специальный ресурс, чтобы такие фильмы были в свободном доступе, чтобы на базе этого материала можно было создавать материалы и распространять воспоминания реальных людей для сохранения памяти о героях».

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