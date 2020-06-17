Москва, 18 июня, 2020, 01:35 — ИА Регнум. Верховный суд России зарегистрировал иск гражданина России Геннадия Рудяка о признании недействительным указа президента РФ Владимира Путина о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Об этом 17 июня сообщает «Интерфакс».

ИА Красная Весна В суде

Отмечается, что ответчиком по иску выступает российский президент. Решение о принятии или непринятии иска к производству судья примет позже.

Добавим, с аналогичными исками российские граждане обращались в суд ранее. Так, 10 июня Верховный суд отказал в принятии искового заявления Виктора Мещеринова. Известно также об иске, поданном депутатами Мосгордумы от фракции КПРФ Евгением Ступиным и Олегом Шереметьевым, а также политологом Валерием Соловьем и юристом Сергеем Бочаровым. Они считают, что отмена указа «спасёт многие жизни» в связи с распространением коронавируса.