Нью-Йорк, США, 18 июня, 2020, 01:34 — ИА Регнум. Председателем юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН станет представитель Турции Волкан Бозкыр, 17 июня сообщается на сайте организации.

alexeyklyukin Турецкий флаг

В пользу турецкого дипломата проголосовали 178 стран, а еще 11 — воздержались. Кроме того, три бюллетеня аннулированы как недействительные. Ранее Бозкыр занимал должность главы комиссии по международным делам парламента Турции. В качестве председателя Генассамблеи он должен начать работу 16 сентября 2020 года и будет находиться на этом посту один год.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в ООН избраны четыре непостоянных члена Совбеза организации — Индия, Мексика, Ирландия и Норвегия.