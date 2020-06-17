Нью-Йорк, США, 18 июня, 2020, 01:20 — ИА Регнум. Индия, Мексика, Ирландия и Норвегия избраны непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021−2022 годы, заявил председатель Генеральной ассамблеи организации Тиджани Мухаммад-Банде 17 июня на брифинге.

Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Они заняли места ЮАР, Бельгии, Германии, Индонезии и Доминиканской Республики. Еще одного участника СБ ООН выберут в четверг.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Индонезия стала одним из кандидатов на выборах членов Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на период 2021—2023 годов.