Тирасполь, 18 июня, 2020, 00:51 — ИА Регнум. Очередной раунд переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» может быть организован в течение ближайших двух месяцев. Об этом шла речь в ходе визита в Тирасполь спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга, передает ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг ПМР

На встрече дипломата с президентом ПМР Вадимом Красносельским отмечалось, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно сказались на динамике и эффективности переговоров.

При этом Красносельский подчеркнул, что жизнедеятельность общества не должна замереть из-за распространения вируса: необходимо учиться жить и взаимодействовать в новых реалиях. По его словам, должны быть продолжены, возможно, в обновлённой форме, молдавско-приднестровский диалог, а также работа формата «5+2».

Майер-Хартинг согласился, что движение вперёд должно реализовываться в любых, даже крайне сложных обстоятельствах.

На встрече дипломата с главой МИД Виталием Игнатьевым говорили о ходе переговоров Приднестровья с Молдавией. Собеседники согласились с тем, что ограничительные меры, вводимые в период карантина из-за пандемии коронавируса, носят объективный и вынужденный характер и применяются в большинстве регионов мира, затронутых пандемией.

Игнатьев также отметил неисполнение Молдавией обязательств, предусмотренных договорённостями последних лет, касаемо вопросов телекоммуникаций, политически мотивированных уголовных дел, банковских проблем.

Отметим, что ранее Молдавия попыталась распространить на международном уровне обвинения в адрес ПМР о якобы неэффективной борьбе с коронавирусом в республике, а также попыталась в этой связи инициировать экстренное заседание в формате «5+2». При этом молдавский власти в период эпидемии усилили блокаду ПМР, в том числе не пропуская медицинские грузы и защитное оборудование для борьбы с инфекцией.