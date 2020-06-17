Тюмень, 17 июня, 2020, 19:31 — ИА Регнум. В 2020 году Екатерина Мокина завоевала серебряную медаль по направлению «Педагогическое образование (основное)» на студенческой олимпиаде «Я — профессионал», которая является проектом платформы «Россия — страна возможностей». Девушка учится на выпускном 5-м курсе Тюменского государственного университета и участвует в олимпиаде третий раз подряд: в 2018 году она стала призером состязаний, в 2019 году она улучшила свой результат и стала серебряной медалисткой, а в 2020 году повторила собственный успех, вновь выиграв серебро.

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Екатерина Мокина

27 июня Екатерина станет участницей всероссийского студенческого онлайн-выпускного, который проводит Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российский союз ректоров. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Екатерина, скажите, когда Вы поняли, что педагогика — это ваше призвание?

Я с детства хотела стать учителем. Помню, что еще в садике дома рассаживала кукол и играла с ними «в школу». Потом, когда сама училась в старшей школе, преподавала уже для ребят 1−2 классов на днях самоуправления, помогала своему первому учителю — играла с учениками на переменах, помогала проверять тетради. То есть педагогика всегда была рядом, сопровождала меня в течение всей моей жизни. Именно поэтому и выбрала эту профессию, а может быть, и она меня.

В Вашем послужном списке три награды олимпиады «Я — профессионал», призовые места WorldSkills Russia и Дельфийских игр. Насколько вам важен соревновательный дух?

Для меня соревновательный дух неразрывно связан с понятием какого-либо чемпионата, конкурса, олимпиады. Но нужно обязательно понимать, с кем и ради чего соперничать. Последние два года участия в «Я — профи» показали, что соревнуюсь я прежде всего с самой собой. Мне всегда интересно добиваться новых высот, проверять свои силы и знания на прочность, обгоняя, в первую очередь, себя из прошлого.

Расскажите, с какими заданиями Вы столкнулись в финале олимпиады? Было ли Вам сложно справиться с ними?

Было не столько сложно, сколько интересно. В финале мы должны были представить жюри анализ педагогической ситуации. Единственного правильного ответа в таком задании быть, конечно, не может: вариантов решения столько же, сколько участников. Поэтому чувствовался азарт — я старалась найти в предложенной ситуации то, чего не увидели другие студенты, показать ее с новой стороны.

В полуфинале задание тоже было интересным и ориентированным на практику. Под наблюдением комиссии я вела модельный фрагмент урока, посвященного Великой Отечественной войне, так как 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. По специальности я учитель начальных классов и работаю с ребятами в возрасте от 7 до 11 лет, поэтому я выбрала близкую для них тему — пионеры-герои ВОВ. На занятии мы поговорили о подвигах одного из пионеров Вали Котика и поработали в графическом редакторе, совместными усилиями сверстав несколько страниц книги о пионерах-героях Великой Отечественной войны.

Педагогика развивается быстрыми темпами, обращается к новым технологиям и методикам преподавания. Как Вы считаете, каким должен быть современный педагог?

Современный педагог — уникальный человек! Помимо владения цифровыми технологиями, которые уже прочно вошли в образовательный процесс, учителю необходимо обладать большим и добрым сердцем. Для меня важно, чтобы учитель с теплотой относился к своей работе, к детям, ведь если нет тяги к своей профессии, зачем становиться педагогом? Учитель — это наставник, тот, кто сможет поддержать, кто поможет ученику найти и развить в себе лучшие качества, тот, кто будет при этом справедливым и в меру требовательным.

Думаю, секрет скрыт в индивидуальном подходе к каждому ребенку. Ведь мы доверяем тому, кто понимает нас, и идем за тем, чей путь соприкасается с нашим.

А есть ли у Вас наставник или человек, на которого Вы стараетесь равняться?

Да, конечно! Мне повезло, у меня их двое: это мои преподаватели Ольга Васильевна Огороднова и Людмила Викторовна Федина. Они помогали и помогают мне на протяжении всего моего учебного процесса и конкурсной активности. Я безмерно благодарна им за все те знания, навыки, за тот уровень профессиональных компетенций, которые я сейчас имею.

Поделитесь вашими профессиональными планами на ближайшие несколько лет. Вы поступаете в МГПУ — будете совмещать учебу с работой?

Да, конечно, планирую одновременно работать и получать образование по программе магистратуры Московского городского педагогического университета. Я знаю, что одной лишь учебы в вузе мне будет мало, поэтому сразу же хочу погрузиться с головой в профессиональную деятельность. Думаю, что после магистратуры у меня появится несколько вариантов развития карьеры: либо я продолжу работать учителем начальной школы, либо же займу руководящую должность в образовательном учреждении. А может быть, даже открою свой образовательный центр. Но точно могу сказать одно — пойду учиться дальше в аспирантуру, так как в будущем очень хочу стать доктором педагогических наук.