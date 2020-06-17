Тамбов, 17 июня, 2020, 18:31 — ИА Регнум. В Тамбовской области в январе-мае 2020 года индекс промышленного производства составил 110,5% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Работницы АО «Тамбовмаш»

Тамбовская область сохраняет положительную динамику развития промышленного комплекса. По итогам пяти месяцев рост промышленного производства составил 10,5%, при этом в обрабатывающих отраслях данный показатель составил 12,2%. Отметим, по данным Росстата, в целом в России за май промышленное производство сократилось на 9,6% в годовом выражении, а за пять месяцев с начала года — на 2,4%.

На Тамбовщине наибольший рост индекса физического объема в январе-мае наблюдался в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 65,8%, кожевенном производстве — на 41,5%, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 31,5%, металлургии — на 22,2%, текстильной промышленности — на 21,2%, пищевых продуктов — на 15,6%, химической промышленности — на 12,5%.

Максимальный прирост промышленного производства обеспечили следующие предприятия: акционерные общества «Октябрь», «Корпорация «Росхимзащита», «Тамак», «Тагат», «Тамбовмаш», ПАО «Электроприбор», ПАО «Пигмент», ФКП «Тамбовский пороховой завод», общества с ограниченной ответственностью «Металл Сервис», ООО «Котовский завод нетканых материалов», ООО «Гранит-М».

В январе-мае этого года увеличилось производство свинины парной, мяса птицы, сыров, масел растительных, масла сливочного, муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, крупы, кондитерских изделий, сахара, комбикормов, тканей, нетканых материалов, обуви, домов деревянных заводского изготовления.

За пять месяцев обрабатывающими производствами отгружено товаров, выполнено работ и услуг на 66,3 млрд рублей. Наибольшая их доля приходится на следующие виды производства: пищевых продуктов (56,2%), компьютеров, электронных и оптических изделий (8,7%), химических веществ и химических продуктов (6,2%), прочих транспортных средств и оборудования (5,5%).

Индекс физического объема обеспечения электрической энергией, газом и паром в январе-мае возрос на 0,7%. Тамбовские власти поясняют, что это связано с тем, что многие предприятия сумели перестроить свои производственные процессы, сохранить полностью или частично выпуск продукции и, соответственно, потребление электроэнергии.