Москва, 19 июня, 2020, 02:16 — ИА Регнум. Успешный запуск четвертого спутника серии «Тундра», состоявшийся в конце мая, знаменует формирование базового сегмента Единой Космической Системы (ЕКС) в составе системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). О том, какой путь прошла СПРН с момента распада СССР и в чем преимущество нынешних космических стражей России перед их советскими предшественниками, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUMЛеонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM

Катастрофа распада Советского Союза не обошла стороной и имевшийся на тот момент комплекс слежения за возможным ракетным нападением. Предназначенные для этого радиолокационные станции (РЛС) в большой своей части оказались за пределами России, а спутниковая часть СПРН опиралась на оставшиеся от СССР системы «Око» и «Око-1», которые не обладали ни бесконечным сроком службы, ни возможностью их ремонта и обновления под изменившиеся требования к современным средствам обнаружения.

И если проблему с РЛС удалось компенсировать постройкой к началу 2010-х годов новых станций системы «Воронеж», то спутникам не было замены до самого 2014 года. Теперь же, с формированием минимального состава «Купола», все основные районы базирования потенциально враждебных средств стратегического нападения оказались под надежным колпаком наблюдения новой российской СПРН. Современные спутники могут не только определять факт пуска ракет, но также «понимать» начальные параметры их траектории, что дает дополнительное время командованию для принятия решений. Эти же спутники способны ретранслировать команду для нанесения удара возмездия. Пока группа насчитывает всего четыре аппарата, но полный ее состав предусматривает девять спутников, что значительно увеличит надежность «Купола» и позволит ему еще тщательнее контролировать потенциального супостата.

Читайте детали в статье Леонида Нерсисяна «Россия восстановила систему предупреждения о ракетном нападении».