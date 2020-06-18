Киев, 19 июня, 2020, 01:10 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил в интервью, что Киев хотел бы подключить к работе Минской группы «вынужденных переселенцев из Донбасса». Кого видит в качестве таковых пострадавших «команда Зе» и почему им взбрела мысль сортировать будущих участников переговоров по религиозному признаку, разбирался редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Jeffrey Bruno Папа Римский Франциск

«Куда конь с копытом, туда и рак с клешней», вспоминается поговорка при виде попыток Владимира Зеленского и Ко придать религиозное звучание проблеме ЛДНР. Вот ведь у США получается извлекать немалые политические гешефты из религиозных неувязок в разных концах света, так почему бы такой мощной державе, как Украина не последовать столь яркому примеру? Тем более что речь в данном случае идет как раз о помощи, за которой Зеленский обратился не к кому-нибудь, а к самому папе Римскому Франциску. В телефонном разговоре Зеленский очень просил у Святого престола помочь разобраться с «освобождением всех украинцев в Крыму и на Донбассе».

И даже в России, по словам Зеленского, есть такие украинцы, которые очень томятся и незаконно удерживаются. И хотя католические СМИ по большей части проигнорировали эту «эпохальную» просьбу, в Киеве, похоже, решили ковать железо, пока горячо. И вот уже Резников делится планами, как на следующих переговорах будут выступать в амплуа обиженных Россией «мусульмане, иудеи, католики, ПЦУ и УПЦ», под последними двумя подразумевая православных законного Московского и незаконно назначенного Киевского патриархатов. Если такая клоунада и не сподвигнет Ватикан на оказание Киеву немедленной помощи, то она вполне может вызвать аплодисменты Вашингтона, полюбившего в последнее время защищать пострадавших именно по религиозному признаку.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Христиан, иудеев и мусульман на Украине затягивают в скверный КВН».