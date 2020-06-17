Кострома, 17 июня, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Роспотребнадзор вновь официально запретил купание на всех пляжах Костромы по результатам проведённой экспертизы. Об этом сообщает администрация областного центра.

Наталья Диева ИА REGNUM Костромичам купаться нельзя, уткам — можно

Специалисты проверили песок и воду на четырёх пляжах города. Под запрет попала Чернигинская набережная, Речной проспект, а также пляжи на улицах Лесная и Широкая. На всех четырех объектах установлены таблички «Купание запрещено».

Выяснилось, что вода в местах отдыха соответствует норме «по вирусологическим и паразитологическим показателям», но есть превышения санитарно-химических и микробиологических нормативов. Вместе с этим, песок на объектах признан пригодным для использования.

Напомним, что подобная ситуация в областном центре существует 12 лет. Причина происходящего — в плохом состоянии очистных сооружений и незаконных врезках в сети ливневой канализации. Официальное разрешение на водные процедуры в акваториях рек Костромы и Волги за этот период горожанам выдавали всего один раз.