Тамбов, 17 июня, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял решение о материальном стимулировании сотрудников сферы образования, которые в условиях пандемии продолжают трудиться в областных организациях для детей-сирот, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Выплаты получат 125 сотрудников девяти интернатных организаций. На эти цели выделено 7,6 млн рублей.

Речь идёт об организациях, в которых введен особый режим работы, предполагающий временную изоляцию детей и сотрудников. Продолжительность смены в них составляет 14 дней, и всё это время персонал должен оставаться в стенах учреждения. За первую смену педагоги, медики и другие работники положенные выплаты уже получили. Средства выделены из бюджета Тамбовской области.

В управлении образования и науки области отмечают, что размеры выплат аналогичны выплатам, установленным на федеральном уровне для работников стационарных организаций социального обслуживания.