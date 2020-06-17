Калуга, 17 июня, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Калужский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 51-летней чиновницы за мошенничество с использованием своего служебного положения, сообщила 17 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Prokuror-kaluga.ru

Подсудимая, занимая должность ведущего специалиста-эксперта санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калужской области, в декабре 2018 года проверяла деятельность индивидуального предпринимателя, занимавшегося торговлей табачной продукцией. Злоумышленница предложила предпринимателю снизить за денежное вознаграждение размер штрафа. Он сообщил об этом в полицию. В рамках оперативных мероприятий мошенница получила от индивидуального предпринимателя деньги.

«Суд назначил чиновнице наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей. Женщина уволена с работы», — сказала Искрина Лепёхина.