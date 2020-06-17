Киев, 17 июня, 2020, 17:57 — ИА Регнум. Украинский политолог Владимир Воля сообщает, что в политикуме начали циркулировать слухи о том, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак вышли на прямые переговоры с Россией по урегулированию ситуации в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Воля в своем комментарии сегодня, 17 июня, отмечает, что за последние несколько дней он слышал такую информацию уже несколько раз и от различных источников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Конечно, Зеленский с Ермаком могут попробовать такой маневр. Но он не приведет к прогрессу в урегулировании, поскольку останется тот же глухой тупик из стратегических проблем, которые стороны не смогли преодолеть в течение всех этих лет… Кроме того, все равно останется необходимость проводить через Раду законы, по которым нет поддержки ни в самом парламенте, ни в обществе», — отмечает Воля.

Эксперт делает вывод, что двусторонний формат переговоров даст такой же неудовлетворительный результат, как и «нормандский».

"Но в дополнение сама попытка двусторонних переговоров приведет к подозрениям в сговоре, измене и многих других вещах, которые отравят доверие даже в самой пропрезидентской фракции», — резюмировал он.

Отметим, что сегодня же в украинском издании «Левый берег» было обнародовано по сути первое большое интервью главы офиса Зеленского Андрея Ермака, в котором нет даже намека на вариант прямых переговоров с Россией.

В интервью Ермак заявил, что в ближайшие месяцы должна состояться новая встреча лидеров «нормандского формата»? и признал, что любые опросы и рейтинги показывают — народ Украины больше всего хочет мира.

«Сегодня у нас есть Минск, и это единственная площадка — нравится она кому-то или нет — которая на данный момент существует. Если к ней относиться с умом, она может стать платформой, на которой будет достигнут мир в украинских интересах», — отметил глава офиса Зеленского.