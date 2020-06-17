Рыбинск, Ярославская область, 17 июня, 2020, 17:35 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в Волгу попали нефтепродукты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Природоохранная прокуратура Разлив нефтепродуктов в Рыбинске

«Установлено, что с территории промышленной площадки АО «Газпромнефть-Терминал» произошла утечка нефтепродуктов в акваторию реки Волга и на прилегающую территорию», — сообщили в природоохранной прокуратуре.

Произведен отбор проб воды и почвы с целью определения характера загрязнения и ущерба, причиненного окружающей среде. Для локализации загрязнения установлены боновые ограждения. Прокуратура начала проверку.